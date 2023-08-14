Amy Qanita Mengaku Pusing Saat Dimintai Keterangan soal Perselingkuhan Syahnaz

JAKARTA - Amy Qanita menjadi salah satu sasaran awak media usai perselingkuhan Syahnaz dan Rendy Kjaernett diungkap oleh Lady Nayoan. Bukan tanpa sebab, pasalnya Amy sendiri merupakan ibu kandung dari Syahnaz yang tentunya mengetahui bagaimana rumah tangga putrinya dan Jeje Govinda usai kasus tersebut mencuat ke permukaan.

Akan tetapi, ibu kandung dari Raffi Ahmad dan Nisya Ahmad itu memilih untuk bungkam. Ia bahkan cenderung tak ingin ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya.

Saat ditanya soal tanggapannya terkait perselingkuhan putrinya, Mama Amy begitu sapaan akrabnya mengaku enggan berkomentar. Bahkan, ia mengaku pusing kerap ditanya terkait hal tersebut.

"No comment, ah. Jangan nanya gitu lah, pusing," ucap Amy Qanita singkat di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Kendati demikian, Amy Qanita mengaku senang dan bersyukur atas sikap menantunya yang memilih untuk tetap setia berada di samping putrinya. Mengingat, Jeje telah dikhianati oleh ibu dua anak tersebut.

"Ya alhamdulillah namanya juga orang tua pasti senang lah, bahagia melihatnya," tutur Amy Qanita.