Verrell Bramasta Respon Santai Perjodohan yang Dilakukan oleh Penggemar Beratnya

JAKARTA - Verrell Bramasta hingga kini masih betah menjomblo, usai hubungan asmaranya dengan Natasha Wilona kandas. Akan tetapi, para penggemarnya seolah tak ingin hubungan tersebut kandas, hingga terus menerus menjodohkan idola mereka dengan Wilona.

Meski seringkali dijodohkan, Verrell terbilang santai menanggapinya. Pasalnya, ia mengetahui betul karakter dan sifat fans-fansnya kerap kali memberikan komentar-komentar aneh terhadap dirinya.

"Fans kayak suka terbagi kayak pribadi Verrell edic, benar-benar support karir aku tetapi ada fans yang couple-couple, beda-beda lagi. Fans pun banyak terbagi-bagi," ujar Verrell Bramasta dikutip di Kanal YouTube Intens Investigasi, Senin (14/8/2023).

"Ada nih salah satu admin fans aku suka nangis mulu kerjaannya ada beberapa, ada yang dari Lampung, Jakarta tetapi seru aja nggak apa-apa. Lebih ke sharing, bercanda-canda," sambungnya.

Sementara itu, bintang Putri untuk Pangeran ini mengatakan bahwa sebagai seorang selebritis, ia merasa perlu untuk menjaga tali silaturahmi dengan para fans-fansnya. Baginya tanpa fans, ia tidak sesukses saat ini, hingga berhasil membintangi sejumlah sinetron dan film layar lebar.

"Menurut aku sebagai entertainer atau selebritis, fans itu sangat penting untuk fans servis dan maintenance kita karena tanpa mereka kita nggak mungkin ada disini. Maintenance dan menjaga hubungan yang baik lah," jelas Verrell.

10 tahun berkarya di industri hiburan dengan fans yang masih setia kariernya, jelas membuat Verrell mengaku bangga. Hal itulah yang membuatnya selalu berkomitmen untuk terus menjaga tali silaturahmi dengan para penggemar beratnya tersebut.