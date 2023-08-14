Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Rezer Ungkap Alasan Menikah di Kanada

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:22 WIB
Dewi Rezer Ungkap Alasan Menikah di Kanada
Dewi Rezer dan Ethan Alarmk menikah (Foto: IG Dewi Rezer)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Rezer telah menikah dengan kekasih bulenya yaitu Ethan Alarmk pada 11 Juli 2023 di Toronto, Kanada.

Setelah sempat menjalin hubungan jarak jauh, kini Dewi Rezer bersyukur dirinya bisa tinggal bersama Ethan Alarmk dan anak-anaknya di Indonesia.

“Sekarang aku sudah stay di Jakarta. Ethan sudah kerja di sini, aku jadi stay di sini. Aku jadi bisa kerja lagi, bisa spend time sama anak-anak,” kata Dewi Rezer di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2023).

Dewi Rezer Ungkap Alasan Menikah di Kanada

Selain itu, Dewi juga enggan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil.

“Memutuskan kerja di sini karena permintaan aku, dan juga anak-anak aku masih kecil ya. Jadi aku masih mau buat lot of memories, aku enggak mau tinggal-tinggal lah,” tambah Dewi Rezer.

Selain itu, Dewi Rezer mengungkapkan alasan dirinya memilih menikah di Kanada dikarenakan menganggap prosesnya akan lebih mudah.

"Lebih gampang prosesnya, terus juga orangtua Ethan udah tua mereka semua harus terbang ke sini 24 jam di perjalanan kasian juga," jelas Dewi Rezer.

"Sebenarnya Dewi punya keluarga di Kanada," timpal Ethan Alarmk.

