HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aksi 3 Pedangdut Cantik saat NgeDJ, Ada yang Pasang Imej Hot DJ

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |00:30 WIB
Aksi 3 Pedangdut Cantik saat NgeDJ, Ada yang Pasang Imej Hot DJ
Aksi pedangdut cantik saat ngeDJ. (Foto: Instagram/@sivaapriliareal)
JAKARTA - Aksi pedangdut cantik saat ngeDJ. Tak hanya punya geolan maut di atas panggung, tiga pedangdut ini juga jago memainkan turn table dan menghasilkan musik menghentak yang membangkitkan semangat. 

Kali ini, Okezone akan membawa kamu mengintip aksi tiga pedangdut cantik saat ngeDJ. Jangan lupa berkedip ya.

1.Ovy Sovianti

Pilihan Ovy Sovianti menjadi female disk jockey (DJ) memang sempat dipandang sebelah mata oleh warganet. Personel Duo Serigala itu dinilai, hanya mengandalkan kecantikan dan keseksiannya tanpa memiliki kemampuan mumpuni sebagai DJ.

Aksi tiga pedangdut cantik saat ngeDJ. (Foto: Instagram/@ovyratuserigala)

Namun ibu satu anak ini berhasil membuktikan diri bisa konsisten menjadi DJ dan tetap laris manis di berbagai event kelab malam. Seperti pada 25 Mei silam, dia mengaku, harus bernyanyi sambil ngeDJ untuk membuat penonton tetap semangat.

2.Siva Aprilia

Siva Aprilia blakblakan mengaku, profesi sebagai female disk jockey (DJ) jauh lebih menguntungkan dibandingkan modeling dan nyanyi. Alasan itulah yang membuat pedangdut 28 tahun itu menekuni dunia DJ sejak 2017.

Aksi tiga pedangdut cantik saat ngeDJ. (Foto: Instagram/@sivaapriliareal)

“Karena itu, aku lebih menekuni dunia DJ sekarang. Soalnya, bayaran ngeDJ lebih cepat. Aku habis perform, biasanya langsung dibayar penuh,” tutur DJ pelantun Belah Duren tersebut kepada awak media, pada Agustus 2019.

