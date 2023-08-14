Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nunung Siap Comeback dengan Srimulat usai Sembuh Kanker Payudara

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:24 WIB
Nunung Siap Comeback dengan Srimulat usai Sembuh Kanker Payudara
Nunung Siap Comeback dengan Srimulat. (Foto: Instagram/@nunung63.official)
A
A
A

JAKARTA - Nunung siap comeback dengan grup lawak yang membesarkan namanya, Srimulat. Rencana itu akan dilakukan setelah dia menjalani operasi pengangkatan kanker payudara serta menyelesaikan kemoterapi.

Namun comeback-nya ini berbeda dengan Srimulat pada era 90-an. Kini, Srimulat akan hadirkan konsep baru yaitu dalam acara Srinewlat yang dibawakan secara live comedy.

"Iya (comeback), (jadi) Srinewlat," ujar Nunung di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Pemilik nama asli Tri Retno Prayudati mengaku akan tetap berkontribusi meskipun baru sembuh dari sakitnya. Ia terlihat antusias dan berharap banyak orang menonton pertunjukannya nanti.

"Nanti tanggal 2 September ya, nonton ya," ucap Nunung.

Pelawak 60 tahun ini mengatakan bahwa ia telah mengantongi izin dari dokter untuk bekerja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
