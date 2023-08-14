Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Nathalie Holscher Mulai Panggil Ilham Prayogi dengan Sebutan Papa

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:35 WIB
Anak Nathalie Holscher Mulai Panggil Ilham Prayogi dengan Sebutan Papa
Anak Nathalie Holscher Panggil Ilham Prayogi Papa (Foto: YouTube Nathalie Holscher)
A
A
A

JAKARTA - Putus dari Faris Utama, Nathalie Holscher kini dekat dengan seorang pria bernama Ilham Prayogi. Pria tersebut diketahui merupakan seorang selebgram asal Pekanbaru, Riau dan memiliki kembaran bernama Yoga.

Hubungan kedekatan Nathalie dan Yogi sendiri rupanya sudah diketahui oleh putra semata wayangnya, Adzam Adriansyah Sutisna. Bahkan Adzam terdengar memanggil Yogi dengan sebutan Papa.

Hal tersebut diketahui lewat sebuah video di akun YouTube milik Nathalie. Dalam video tersebut, Adzam bahkan terlihat nyaman berada dalam gendongan Yogi.

Bukan hanya nyaman berada di gendongan Yogi. Adzam pun terlihat fasih memanggil Yogi dengan sebutan Papa.

Ilham Prayogi yang diduga pacar baru Nathalie Holscher

"Papa," kata Adzam.

"Iya," balas Yogi sambil tersenyum.

Mendengar Adzam memanggil Yogi dengan sebutan papa, netizen pun ramai mengomentari hubungan antara bocah 1 tahun tersebut dengan pria yang diduga merupakan kekasih ibundanya. Bahkan ada pro kontra pun terjadi ketika mendengar Adzam memanggil pria yang dekat dengan ibunya dengan sebutan papa.

"Doa terbaik aja buat bunda Nathalie dan bang yogi gemes lihat azam manggil bang yogi 'papa'," tulis iissuk***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185151/nathalie_holscher-0POR_large.jpg
Nathalie Holscher Perlu Waktu Setahun sebelum Putuskan Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184579/nathalie_holscher-jRkF_large.jpg
Nathalie Holscher Jawab Tudingan Pindah Agama usai Putuskan Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158846/nathalie_holscher-RZt6_large.jpg
4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158552/nathalie_holscher-sNRh_large.jpg
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157844/nathalie_holscher-bMWZ_large.jpg
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/33/3156783/nathalie_holscher-4fyo_large.jpg
Nathalie Holscher Minta Maaf usai Panen Hujatan Imbas Parodikan Kehamilan Erika Carlina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement