Anak Nathalie Holscher Mulai Panggil Ilham Prayogi dengan Sebutan Papa

JAKARTA - Putus dari Faris Utama, Nathalie Holscher kini dekat dengan seorang pria bernama Ilham Prayogi. Pria tersebut diketahui merupakan seorang selebgram asal Pekanbaru, Riau dan memiliki kembaran bernama Yoga.

Hubungan kedekatan Nathalie dan Yogi sendiri rupanya sudah diketahui oleh putra semata wayangnya, Adzam Adriansyah Sutisna. Bahkan Adzam terdengar memanggil Yogi dengan sebutan Papa.

Hal tersebut diketahui lewat sebuah video di akun YouTube milik Nathalie. Dalam video tersebut, Adzam bahkan terlihat nyaman berada dalam gendongan Yogi.

Bukan hanya nyaman berada di gendongan Yogi. Adzam pun terlihat fasih memanggil Yogi dengan sebutan Papa.

"Papa," kata Adzam.

"Iya," balas Yogi sambil tersenyum.

Mendengar Adzam memanggil Yogi dengan sebutan papa, netizen pun ramai mengomentari hubungan antara bocah 1 tahun tersebut dengan pria yang diduga merupakan kekasih ibundanya. Bahkan ada pro kontra pun terjadi ketika mendengar Adzam memanggil pria yang dekat dengan ibunya dengan sebutan papa.

"Doa terbaik aja buat bunda Nathalie dan bang yogi gemes lihat azam manggil bang yogi 'papa'," tulis iissuk***.