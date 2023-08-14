Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Ayu Agustin, Influencer Baik Hati yang Dijuluki Ibu Peri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:17 WIB
Mengenal Ayu Agustin, Influencer Baik Hati yang Dijuluki Ibu Peri
Ayu Agustin Influencer yang Dijuluki Ibu Peri Baik Hati (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Agustin merupakan seorang influencer sekaligus model dan perancang busana yang lahir di Bondowoso. Ia mengawali kariernya di dunia hiburan dengan menjadi model sekaligus perancang busana di 2016 untuk mengisi waktu luang.

Ayu sendiri mengatakan bahwa dirinya kala itu hanya mengisi waktu luang di tengah pendidikannya di salah satu kampus di Bali jurusan kesehatan. Menariknya, ia juga sempat merancang busana sendiri.

Saat ini, Ayu Agustin juga dikenal sebagai seorang influencer dan entrepreneur. Bahkan kesuksesannya sebagai seorang entrepreneur mampu memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci dan memiliki beberapa aset atas namanya.

"Alhamdulillah omzet pertama sebagai entrepreneur Rp2 miliar. Rezeki semakin lancar, membantu banyak orang yang membutuhkan, sudah ada rumah atas nama sendiri dan juga dua mobil atas nama sendiri," ungkap Ayu.

Ayu Agustin

"Tapi bukan cuma dari karier aja, orang tua juga tetep bantuin dengan doa dan bisa berangkatkan umroh kedua orang tua," lanjutnya.

Selain menggunakan penghasilannya demi menyenangkan diri sendiri dan keluarga, Ayu rupanya memanfaatkan penghasilannya untuk membantu orang lain. Bahkan ia sampai dijuluki sebagai Ibu Peri baik hati, lantaran kerap berbagi pada sesama, khususnya di hari Jumat.

"Dijuluki ibu peri yang baik hati karena aku suka banget bagi-bagi setiap hari Jumat," jelasnya.

Soal kesuksesan, Ayu mengatakan bahwa dirinya tak berpuas diri dengan apa yang diraihnya saat ini. Mengingat, ia harus tersebut berinovasi agar kariernya semakin naik.

Bahkan untuk hal inovasi, Ayu sendiri mengaku berteman dengan beberapa Crazy Rich dan mendapatkan banyak ilmu bermanfaat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement