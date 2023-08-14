Mengenal Ayu Agustin, Influencer Baik Hati yang Dijuluki Ibu Peri

JAKARTA - Ayu Agustin merupakan seorang influencer sekaligus model dan perancang busana yang lahir di Bondowoso. Ia mengawali kariernya di dunia hiburan dengan menjadi model sekaligus perancang busana di 2016 untuk mengisi waktu luang.

Ayu sendiri mengatakan bahwa dirinya kala itu hanya mengisi waktu luang di tengah pendidikannya di salah satu kampus di Bali jurusan kesehatan. Menariknya, ia juga sempat merancang busana sendiri.

BACA JUGA: Sulistyawati Anggraeni Ungkap Awal Mula Berkarier Sebagai Influencer

Saat ini, Ayu Agustin juga dikenal sebagai seorang influencer dan entrepreneur. Bahkan kesuksesannya sebagai seorang entrepreneur mampu memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci dan memiliki beberapa aset atas namanya.

"Alhamdulillah omzet pertama sebagai entrepreneur Rp2 miliar. Rezeki semakin lancar, membantu banyak orang yang membutuhkan, sudah ada rumah atas nama sendiri dan juga dua mobil atas nama sendiri," ungkap Ayu.

"Tapi bukan cuma dari karier aja, orang tua juga tetep bantuin dengan doa dan bisa berangkatkan umroh kedua orang tua," lanjutnya.

Selain menggunakan penghasilannya demi menyenangkan diri sendiri dan keluarga, Ayu rupanya memanfaatkan penghasilannya untuk membantu orang lain. Bahkan ia sampai dijuluki sebagai Ibu Peri baik hati, lantaran kerap berbagi pada sesama, khususnya di hari Jumat.

"Dijuluki ibu peri yang baik hati karena aku suka banget bagi-bagi setiap hari Jumat," jelasnya.

BACA JUGA: Johana Ariel Suhendra Sempat Tak Terima Bayaran di Awal Karier Sebagai Influencer

Soal kesuksesan, Ayu mengatakan bahwa dirinya tak berpuas diri dengan apa yang diraihnya saat ini. Mengingat, ia harus tersebut berinovasi agar kariernya semakin naik.

Bahkan untuk hal inovasi, Ayu sendiri mengaku berteman dengan beberapa Crazy Rich dan mendapatkan banyak ilmu bermanfaat.