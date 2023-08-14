Cesen Unfollow Marshel Widianto, Unggahan Terbaru Bikin Khawatir

JAKARTA - Pasangan Marshel Widianto dan Cesen membawa kabar tak menyenangkan. baru-baru ini, mereka kedapatan saling unfollow akun Instagram masing-masing.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Senin (14/8/2023), Cesen terlihat tak lagi mengikuti akun Instagram milik sang suami. Begitu pula di daftar following Instagram Marshel yang tak terlihat lagi mengikuti akun sang istri.

Hal ini diperparah dengan postingan Cesen di Instagram pribadinya. Personel JKT 48 ini mengunggah foto seorang diri dengan keterangan yang bikin netizen salfok.

“Mari kita mulai hidup yang baru,” tulis Cesen.