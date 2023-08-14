Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Enzy Storia Bagikan Kejutan Ulang Tahun ke-31 dari Suami yang Super Gemas!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |08:51 WIB
Enzy Storia Bagikan Kejutan Ulang Tahun ke-31 dari Suami yang Super Gemas!
Enzy Storia Bagikan Kejutan Ulang Tahun dari Molen Kasetra. (Foto: Instagram/@enzystoria)
JAKARTA - Enzy Storia baru merayakan ulang tahun yang ke-31 pada 10 Agustus lalu. Perayaan tahun ini tentu sangat spesial karena ini pertama kalinya Enzy merayakan ulang tahun sebagai seorang istri.

Untuk itu, di tahun ini juga Enzy mendapatkan hadiah spesial dari sang suami, Molen Kasetra. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Enzy memperlihatkan keseruan perayaan ulang tahunnya bersama Molen melalui beberapa foto polaroid.

Tidak hanya sampai di situ, Enzy juga terlihat mendapat kartu ucapan super unik dari sang suami, yakni kartu berkonsep Super Mario yang bisa berbunyi sesuai dengan soundtrack game tersebut.

Bahkan kala salah satu tombol merah ditekan, jamur pada kartu ucapan tersebut langsung menyala dan berbunyi sesuatu. Super gemas sekali!

Bunyi soundtrack Super Mario pun terdengar kala Enzy membuka kartu ucapan tersebut. Sambil diiringi lagu, di sana tertulis pesan manis Molen untuk sang istri tercinta, Enzy.

Halaman:
1 2
