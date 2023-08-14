Inge Anugrah Tak Jadi Ngekos, Dhena Devanka Minta Ijonk Konsisten Beri Nafkah Anak

JAKARTA - Hot gosip kali ini datang dari Inge Anugrah. Ia sempat mengatakan bakal menyewa kos setelah hengkang dari rumah Ari Wibowo setelah bercerai.

Namun, Inge ternyata punya tempat tinggal berupa apartement mewah. Ibu dua anak itu mendapat rezeki yang tak disangka.

"Ya itu kan berdasarkan budget saat itu, makanya mampunya ngekos. Tapi ternyata Tugan memberikan berkat baru, budgetnya bisa ke apartemen," ujar Inge, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo.

Apartemen Inge itu terletak di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dilengkapi juga dengan fasilitas lengkap seperti gym dan kolam renang.

Beralih ke berita selanjutnya, ada Dhena Devanka yang menyinggung sang mantan suami, Jonathan Frizzy. Pria yang akrab disapa Ijonk itu disebut tak konsisten memberi nafkah untuk ketiga buah hati mereka, Zac, Zoe, dan Zayn.