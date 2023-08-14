7 Fakta Menarik Paul Rudd, Aktor Ant-Man yang Dijuluki Pria Terseksi Dunia

Fakta menarik Paul Rudd yang pernah dijuluki Pria Terseksi di Dunia oleh majalah People. (Foto: GQ)

JAKARTA - Fakta menarik Paul Rudd, aktor Hollywood yang namanya melambung berkat peran sebagai Scott Lang dalam Ant-Man. Tak hanya menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe, sang aktor memiliki kiprah panjang di industri perfilman Hollywood.

Berikut deretan fakta menarik Paul Rudd versi Okezone seperti dikutip dari People, Senin (14/8/2023)

1.Nyaris Jadi Atlet NFL

Sebelum terjun ke dunia akting, Paul Rudd ternyata berbakat di dunia olahraga, Dia pernah menjadi kicker di tim football kampus dan berpeluang untuk bergabung dengan NFL (National Football League). Namun, dia lebih memilih untuk mengejar karier aktingnya.

2.Mengutamakan Pendidikan

Fakta menarik Paul Rudd selanjutnya adalah sang aktor memiliki rasa penasaran yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Dia mengambil Jurusan Teater Universitas Kansas dan memperdalam ilmu akting di American Academy of Dramatic Arts. Dia juga pernah belajar Jacobean drama selama 3 bulan di British American Drama Academy Oxford.

Fakta menarik Paul Rudd. (Foto: People)

3.Dijuluki Pria Terseksi

Paul Rudd pernah dijuluki Sexiest Man Alive alias Pria Terseksi oleh majalah PEOPLE, pada 2021. Predikat itu didapatkannya karena tampilan fisik Paul yang masih sangat awet muda di usia 52 tahun (kala itu). Ternyata, salah satu rahasia awet muda sang aktor adalah rajin berolahraga dan menjaga pola makan sehat.

4.Awal Karier

Fakta menarik Paul Rudd berikutnya adalah sang aktor memulai kariernya sebagai bintang iklan sereal pada 1992. Iklan bertajuk ‘Super Nintendo Cereal’ itu menjadi pintu yang membawanya ke industri perfilman Hollywood.