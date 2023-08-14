Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

7 Fakta Menarik Paul Rudd, Aktor Ant-Man yang Dijuluki Pria Terseksi Dunia

Lutfi Fadila , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |06:30 WIB
7 Fakta Menarik Paul Rudd, Aktor <i>Ant-Man</i> yang Dijuluki Pria Terseksi Dunia
Fakta menarik Paul Rudd yang pernah dijuluki Pria Terseksi di Dunia oleh majalah People. (Foto: GQ)
A
A
A

JAKARTA - Fakta menarik Paul Rudd, aktor Hollywood yang namanya melambung berkat peran sebagai Scott Lang dalam Ant-Man. Tak hanya menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe, sang aktor memiliki kiprah panjang di industri perfilman Hollywood. 

Berikut deretan fakta menarik Paul Rudd versi Okezone seperti dikutip dari People, Senin (14/8/2023)

1.Nyaris Jadi Atlet NFL

Sebelum terjun ke dunia akting, Paul Rudd ternyata berbakat di dunia olahraga, Dia pernah menjadi kicker di tim football kampus dan berpeluang untuk bergabung dengan NFL (National Football League). Namun, dia lebih memilih untuk mengejar karier aktingnya.

2.Mengutamakan Pendidikan

Fakta menarik Paul Rudd selanjutnya adalah sang aktor memiliki rasa penasaran yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Dia mengambil Jurusan Teater Universitas Kansas dan memperdalam ilmu akting di American Academy of Dramatic Arts. Dia juga pernah belajar Jacobean drama selama 3 bulan di British American Drama Academy Oxford. 

Fakta menarik Paul Rudd. (Foto: People)

Fakta menarik Paul Rudd. (Foto: People)

3.Dijuluki Pria Terseksi

Paul Rudd pernah dijuluki Sexiest Man Alive alias Pria Terseksi oleh majalah PEOPLE, pada 2021. Predikat itu didapatkannya karena tampilan fisik Paul yang masih sangat awet muda di usia 52 tahun (kala itu). Ternyata, salah satu rahasia awet muda sang aktor adalah rajin berolahraga dan menjaga pola makan sehat.

4.Awal Karier

Fakta menarik Paul Rudd berikutnya adalah sang aktor memulai kariernya sebagai bintang iklan sereal pada 1992. Iklan bertajuk ‘Super Nintendo Cereal’ itu menjadi pintu yang membawanya ke industri perfilman Hollywood.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/11/33/2500086/paul-rudd-bingung-dijuluki-pria-terseksi-2021-uWKqF8v7lU.jpg
Paul Rudd Bingung Dijuluki Pria Terseksi 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/29/33/2285706/kocak-kumpulan-tarian-dari-paul-rudd-viral-di-twitter-wqggVag3V3.jpg
Kocak, Kumpulan Tarian dari Paul Rudd Viral di Twitter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/07/206/1919205/paul-rudd-lika-liku-seorang-komedian-hingga-menjadi-jagoan-super-goLJ7N9kwm.JPG
Paul Rudd, Lika-liku Seorang Komedian Hingga Menjadi Jagoan Super
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/29/206/1915725/paul-rudd-bingung-dengan-promosi-ant-man-and-the-wasp-ke-taiwan-uNzNBi1ycZ.jpg
Paul Rudd Bingung dengan Promosi Ant-Man and the Wasp di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/19/33/1847529/paul-rudd-dinobatkan-sebagai-man-of-the-year-oleh-universitas-harvard-hXrldQPgHE.jpg
Paul Rudd Dinobatkan sebagai Man of the Year oleh Universitas Harvard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/15/206/1182458/jadi-ant-man-komik-yang-disukai-paul-rudd-di-luar-dugaan-WmMgwkf4En.jpg
Jadi Ant-Man, Komik yang Disukai Paul Rudd di Luar Dugaan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement