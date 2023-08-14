10 Film Korea dengan Cerita Menyayat Hati, Bikin Banjir Air Mata

JAKARTA - Deretan film Korea dengan cerita menyayat hati yang bakal membuat kamu banjir air mata. Film-film berikut ini membawa pesan mendalam dan bermakna yang akan membuat penanton terharu.

Berikut 10 film Korea paling sedih versi Okezone yang dikutip dari berbagai sumber, pada Minggu (13/8/2023).

1.Miracle in Cell No.7

Film arahan Lee Hwan Kyung ini adalah salah satu film Korea dengan cerita menyayat hati. Kisahnya tentang ayah penderita gangguan mental yang dijebloskan ke penjara atas kesalahan yang tak diperbuatnya.

Film Korea dengan cerita menyayat hati. (Foto: Miracle in Cell No 7/Next Entertainment World)

Rindu pada sang putri di rumah, teman-teman satu selnya menyelundupkan anak itu ke dalam penjara. Sang putri yang pintar, ceria, dan sopan membuat suasana di sel itu menjadi lebih hidup. Meski awalnya lucu, namun akhir cerita film ini dipastikan akan membuat kamu mewek.

2.Hope

Film Korea dengan cerita menyayat hati selanjutnya adalah Hope yang diadaptasi dari kasus rudapaksa yang dialami gadis 8 tahun, pada 2008. Diceritakan, So Won (Lee Re) mengalami trauma fisik dan mental setelah mengalami rudapaksa oleh pria mabuk dalam perjalanan ke sekolah.

Film Korea dengan cerita menyayat hati. (Foto: Hope/Lotte Entertainment World)

Lewat film ini, kamu akan dibawa mengikuti kasus peradilan yang menguras emosi. Apalagi saat ayah So Won menemui pelaku dalam penjara dan tak menunjukkan penyesalannya. Pria itu kemudian diputus bersalah dan dipenjara selama 12 tahun karena dianggap tak sadar (mabuk) saat melakukan rudapaksa.

3.A Moment to Remember

Film A Moment to Remember merupakan salah satu proyek akting terbaik Son Ye Jin yang dirilis pada 2004. Dia berperan sebagai Soo Jin, seorang fashion designer yang tumbuh di keluarga kaya yang bahagia.

Film Korea dengan cerita menyayat hati. (Foto: A Moment to Remember/CJ Entertainment)

Suatu hari, dia bertemu seorang arsitek bernama Chul Soo (Jung Woo Sung) di sebuah supermarket. Dari pertemuan itu, mereka jatuh cinta dan menikah. Namun pernikahan itu berubah ketika Soo Jin divonis mengidap demensia di usia muda.