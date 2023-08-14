Atas Dedikasi Bermusiknya, Anggun C Sasmi Raih Penghargaan Bergengsi di Italia

JAKARTA - Eksistensi Anggun C Sasmi di Eropa tak perlu diragukan lagi. Selain di Prancis, nama Anggun juga harum di Italia.

Terbukti, Anggun mendapatkan penghargaan bergengsi di Italia, atas dedikasinya di belantika musik selama 20 tahun berkarier di Eropa.

Anggun mendapatkan Penghargaan Premio Luneza. Penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi kepada penulis, komposer, dan artis yang telah mengukir jejak mereka dalam sejarah musik Italia dan meninggalkan jejak besar pada budaya musik Italia.

Anggun dengan bangga mendapatkan penghargaan bergengsi ini. "Saya merasa terhormat menerima penghargaan ini di negara yang pertama kali menyambut repertoar musik saya dalam bahasa Inggris," kata Anggun.