Ogah Bernasib Apes seperti Once, Titi DJ Minta Izin Bawakan Lagu Ahmad Dhani

JAKARTA - Titi DJ tak ingin bernasib seperti Once Mekel ketika berhubungan dengan Ahmad Dhani. Titi DJ ternyata kerap izin kepada Ahmad Dhani ketika menyanyikan lagu karya-karyanya.

Hal ini terjadi ketika Titi DJ tampil dalam acara The 90s Festival di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketika itu Titi DJ turut membawakan lagu Tak Kan Ada Cinta yang Lain.

Sambil berseloroh, Titi DJ tak ingin bernasib seperti Once. Ia mengaku telah mendapatkan izin dari Ahmad Dhani.

