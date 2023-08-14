Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ogah Bernasib Apes seperti Once, Titi DJ Minta Izin Bawakan Lagu Ahmad Dhani

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |02:30 WIB
Ogah Bernasib Apes seperti Once, Titi DJ Minta Izin Bawakan Lagu Ahmad Dhani
Ogah bernasib apes seperti Once, Titi DJ minta izin bawakan lagu Ahmad Dhani (Foto: IG Titi DJ)
A
A
A

JAKARTA - Titi DJ tak ingin bernasib seperti Once Mekel ketika berhubungan dengan Ahmad Dhani. Titi DJ ternyata kerap izin kepada Ahmad Dhani ketika menyanyikan lagu karya-karyanya.

Hal ini terjadi ketika Titi DJ tampil dalam acara The 90s Festival di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketika itu Titi DJ turut membawakan lagu Tak Kan Ada Cinta yang Lain.

Sambil berseloroh, Titi DJ tak ingin bernasib seperti Once. Ia mengaku telah mendapatkan izin dari Ahmad Dhani.

BACA JUGA:

Marcello Tahitoe Diminta Ahmad Dhani Bawa Lagu Van Halen di Konser Dewa 19 All Stars: Bakal Pecah! 

Halaman:
1 2
