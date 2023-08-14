Natasya Sabella Sajikan Kisah Hubungan Tanpa Pengertian Lewat Takkan Sirna

JAKARTA - Penyanyi Natasya Sabella merilis single kedua bertajuk Takkan Sirna. Cukup lama dia melahirkan karya terbaru setelah single debutnya rilis pada 2017.

Natasya turut meramaikan industri yang saat ini sedang didominasi lagu bernuansa pop balada. Membawakan lagu dengan nyawa dan penuh emosional.

"Hubungan tanpa pengertian atas perjuangan pasangan berujung penyesalan dan kisah cinta yang takkan pernah sirna sampai kapanpun," tulis Natasya, menceritakan isi lagu Takkan Sirna, dikutip dari Instagramnya pada Senin (14/7/2023).

Mengutip rilis resminya, lagu Takkan Sirna merupakan gambaran kisah cinta pribadinya. Kemudian menggabungkan beberapa kisah orang lain yang mengalami hal yang sama.