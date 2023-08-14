Skastra Rilis Oh Malam, Persiapan Album ke-3

JAKARTA - Grup band Skastra merilis single baru berjudul Oh Malam. Peluncuran single ini merupakan bagian dari pemanasan menyambut album ketiga mereka.

"Skastra lagi nyiapin full album ketiga, yang rencananya akan meluncur sebelum akhir tahun 2023," ujar Alduri Asfirna, sang vokalis, dikutip Okezone dari rilis resminya, Senin (14/8/2023).

"Untuk sajian pembuka, kita persembahkan single ini dulu untuk semua keluarga, sahabat, dan muda-mudi pendengar Skastra," lanjutnya.

Skastra menyajikan warna berbeda di single Oh Malam. Mereka memadukan ska dengan irama cha cha, musik pengiring dansa asal Kuba.

Lebih lanjut, Oh Malam berkisah tentang suatu malam yang istimewa. Tak seperti malam sebelumnya, tokoh utama dalam lagu ini merasa ingin hidup selamanya di malam itu.