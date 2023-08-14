Kumpulan Lagu Bugis Viral 2023 yang Bikin Candu

KUMPULAN lagu Bugis viral 2023 mengguncang dunia musik dengan menghadirkan warna yang unik. Melalui media sosial, lagu-lagu Bugis berhasil menjangkau pendengar dari berbagai latar belakang budaya.

Keunikan musik Bugis dan lirik bermakna menjadi daya tarik utama. Penyanyi Bugis dengan suara merdu berhasil memikat hati pendengarnya.

Berikut kumpulan lagu Bugis viral 2023 melansir platform musik Spotify pada Senin (14/08/2023):

1. Soro Paddennuang - Vera Kulle

Sejak pertama rilis pada 2022 lalu, lagu Soro Paddennuang ciptaan Zankrewo berhasil memikat hati penggemarnya. Lagu ini berkisah tentang seorang wanita yang tetap setia meski kekasihnya selingkuh bersama sahabatnya.