Lahirkan Bintang Sejak 2009, HITS Records Kini Cari Bintang Baru Lewat Trending Star

JAKARTA - Industri musik mengalami perubahan yang signifikan di era digital. Label musik tidak lagi hanya bertumpu pada pemasaran fisik, tetapi juga harus merangkul platform digital dan sosial media untuk menjaring bakat-bakat baru.

Maka dari itu, label musik di bawah naungan MNC Group, HITS Records, berhasil menciptakan terobosan dengan menggelar ajang pencarian bakat bernama Trending Star.

Trending Star adalah ajang pencarian bakat menyanyi digital pertama di Indonesia. Untuk mengikuti audisinya, calon peserta cukup mengunggah video menyanyi lagu dari label musik HITS Records dan Musica Studio’s yang sudah ditentukan. Nantinya, peserta yang berhasil maju ke babak 10 besar akan dinilai oleh 3 juri yang telah berpengalaman di industri musik Indonesia, yaitu Mahalini, Andmesh Kamaleng, dan Indra Aziz.

Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan popularitas media sosial, ajang ini memberikan kesempatan kepada bakat-bakat muda untuk berkiprah di industri musik Indonesia. Melalui "Trending Star," Hits Records mengundang individu dari berbagai latar belakang untuk menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing dengan penyanyi lain secara global.

Telah berdiri dari tahun 2009, label musik HITS Records merupakan salah satu bagian dari manajemen Star Media Nusantara. Pada tahun 2011, HITS Records mulai menaungi artis pertamanya yaitu Citra Scholastika lewat lagu “Everybody Knew”, kemudian disusul dengan Ayu Ting Ting, Andmesh Kamaleng, Mahalini, Novia Bachmid, Vionita Sihombing, Nuca, Melisa Hart, Danar Widianto, Alvin Jo, dan masih banyak lainnya.

Buat yang mau mengikuti jejak penyanyi bintang seperti nama-nama besar di atas, bisa melalui audisi Trending Star. Audisinya masih dibuka secara online (1 Juli - 26 Agustus 2023) dan secara offline di Bali (18 Agustus - 7 September 2023).

Cara ikutannya sangat mudah. Khusus untuk warga Bali yang mau ikutan audisi offline di Bali, cukup videoin penampilan bernyanyi kamu dengan lagu dengan lagu dari HITS Records dan Musica Studio’s yang bisa dipilih di website starhits.id/trendingstar/listsong, lalu upload ke YouTube Shorts dengan ketik nama, judul lagu, serta hashtag #TRENDINGSTAR dan #DewataBali. Setelah itu, daftarkan data diri kamu ke Voks Radio Bali.

Sedangkan untuk kamu yang berada di luar Denpasar, bisa ikutan audisi secara online. Cara ikutan audisinya juga mudah! Cukup videoin penampilan bernyanyi kamu dengan lagu dari HITS Records dan Musica yang bisa dipilih di website starhits.id/trendingstar/listsong, lalu upload ke YouTube Shorts dengan ketik nama, judul lagu, serta hashtag #TRENDINGSTAR dan #DiIndonesiaAja. Setelah itu, daftarkan data diri kamu ke website starhits.id/trendingstar.

