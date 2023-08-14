LMAC Music Forall Fest 2023, Sajikan Performa Terbaik Bintang K-Pop dan Tanah Air

JAKARTA – MNC Media & Entertainment menyajikan festival konser terbesar berstandar kelas dunia LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 pada 8 - 9 September 2023. Bintang K-Pop serta Tanah Air siap meramaikan line up LMAC MUSIC FORALL FEST. Festival musik ini diselenggarakan di Lido Music & Art Center.

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 menghadirkan biggest K-pop stars, Taeyang, The Rose, Secret Number, dan Apink. LMAC MUSIC FORALL FEST juga dimeriahkan musisi Indonesia papan atas, Gigi, Maliq & D’essentials, Fourtwnty, Weird Genius, Dipha Barus, Mahalini, dan Rizky Febian.

BACA JUGA: Harga dan Cara Beli Tiket LMAC Music Forall Fest 2023

“Friendly Reminder to LMACers. Don't miss the chance to experience outdoor music festival that serve you the best performance from Biggest K-Pop Stars such as @_youngbae_ , @official_therose , @official.apink2011 , @secretnumber.official and also our local heroes @mahaliniraharja , @rizkyfbian , @gigibandofficial , @fourtwntymusic ,@maliqmusic , @weird.genius , @diphabarus at #LMACMUSICFORALLFEST2023,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan e-flyer LMAC Music FORALL FEST2023 pada laman Instagram miliknya, Senin (14/08/2023).

Lido Music & Art Center merupakan venue konser outdoor pertama di Indonesia dengan konsep kelas internasional dapat menampung 50.000 penonton. Festival musik ini akan membuat para K-popers maupun pecinta musik Indonesia mendapatkan momen tak terlupakan di tahun 2023.

BACA JUGA: