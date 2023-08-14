LMAC Music Forall Fest 2023, Sajikan Performa Terbaik Bintang K-Pop dan Tanah Air

JAKARTA – MNC Media & Entertainment menyajikan festival konser terbesar berstandar kelas dunia LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 pada 8 - 9 September 2023. Bintang K-Pop serta Tanah Air siap meramaikan line up LMAC MUSIC FORALL FEST. Festival musik ini diselenggarakan di Lido Music & Art Center.
LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 menghadirkan biggest K-pop stars, Taeyang, The Rose, Secret Number, dan Apink. LMAC MUSIC FORALL FEST juga dimeriahkan musisi Indonesia papan atas, Gigi, Maliq & D’essentials, Fourtwnty, Weird Genius, Dipha Barus, Mahalini, dan Rizky Febian.
“Friendly Reminder to LMACers. Don't miss the chance to experience outdoor music festival that serve you the best performance from Biggest K-Pop Stars such as @_youngbae_ , @official_therose , @official.apink2011 , @secretnumber.official and also our local heroes @mahaliniraharja , @rizkyfbian , @gigibandofficial , @fourtwntymusic ,@maliqmusic , @weird.genius , @diphabarus at #LMACMUSICFORALLFEST2023,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan e-flyer LMAC Music FORALL FEST2023 pada laman Instagram miliknya, Senin (14/08/2023).
Lido Music & Art Center merupakan venue konser outdoor pertama di Indonesia dengan konsep kelas internasional dapat menampung 50.000 penonton. Festival musik ini akan membuat para K-popers maupun pecinta musik Indonesia mendapatkan momen tak terlupakan di tahun 2023.
