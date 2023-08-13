Melly Goeslaw Bangga kepada Farel Prayoga: Mengangkat Kesenian Tradisional

JAKARTA - Kilau Konser Farel Magic 13 turut mengundang Melly Goeslaw, idola dari Farel Prayoga. Bukan cuman Farel yang mengagumi Melly, begitu pun sebaliknya.

Melly merasa senang bisa hadir memeriahkan ulang tahun seorang penyanyi cilik berbakat. Terlebih, Farel masih konsisten membawakan lagu dengan bahasa daerah.

BACA JUGA: Farel Prayoga Grogi Satu Panggung dengan Melly Goeslaw

"Yang paling aku bangga sama dia tuh dia mau membawakan lagu daerah jadinya mengangkat kesenian daerah atau kesenian tradisional gitu. Bagus sih jadi aku senang terlibat di ulang tahun dia," kata Melly Goeslaw, ditemui di Tower 2 MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Melly Goeslaw melihat karier Farel bakal cemerlang. Apalagi, penyanyi asal Banyuwangi itu punya ciri khas tersendiri pada warna suaranya.

"Kalau karir aku rasa dia akan bagus ya, suaranya kan juga unik, terlebih lagi dia membawakan lagu daerah jadi beda dari yang lain," ungkap Melly Goeslaw.