Farel Prayoga Grogi Satu Panggung dengan Melly Goeslaw

JAKARTA - Farel Prayoga merayakan ulang tahunnya yang ke 13 dengan acara bertajuk spesial Kilau Konser Farel Magic 13. Melly Goeslaw hadir memeriahkan Kilau Konser Farel Magic 13 di MNCTV.

Bisa bertemu langsung dan bahkan berduet dengan Melly Goeslaw membuat Farel Prayoga merasa bangga. Terlebih, ini adalah kali pertama penyanyi cilik itu bisa melihat Melly secara langsung.

"Bangga banget, apalagi samping-sampingan, kan gak pernah ketemu, pertama kali, kata Farel Prayoga, di Tower 2 MNC Kebon Jeruk, beberapa waktu lalu.

Tak bisa ditutupi, berdiri di sebelah Melly Goeslaw membuatnya grogi. Wajar saja, Farel memang begitu mengagumi karya-karya Melly, salah satunya adalah lagu Ayat-Ayat Cinta yang dipopulerkan oleh Rossa.

"Tadi grogi hehe," lanjutnya.

Farel Prayoga mengaku, terselip harapan dirinya bisa dibuatkan lagu oleh Melly Goeslaw. Seperti yang diketahui, lagu-lagu Melly seringkali menjadi hits yang tak lekang oleh zaman.

