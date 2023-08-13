Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Farel Prayoga Grogi Satu Panggung dengan Melly Goeslaw

Melati Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |14:30 WIB
Farel Prayoga Grogi Satu Panggung dengan Melly Goeslaw
Farel Prayoga ultah bersama idola, Melly Goeslaw (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Farel Prayoga merayakan ulang tahunnya yang ke 13 dengan acara bertajuk spesial Kilau Konser Farel Magic 13. Melly Goeslaw hadir memeriahkan Kilau Konser Farel Magic 13 di MNCTV.

Bisa bertemu langsung dan bahkan berduet dengan Melly Goeslaw membuat Farel Prayoga merasa bangga. Terlebih, ini adalah kali pertama penyanyi cilik itu bisa melihat Melly secara langsung.

Farel Prayoga Grogi Satu Panggung dengan Melly Goeslaw

"Bangga banget, apalagi samping-sampingan, kan gak pernah ketemu, pertama kali, kata Farel Prayoga, di Tower 2 MNC Kebon Jeruk, beberapa waktu lalu.

Tak bisa ditutupi, berdiri di sebelah Melly Goeslaw membuatnya grogi. Wajar saja, Farel memang begitu mengagumi karya-karya Melly, salah satunya adalah lagu Ayat-Ayat Cinta yang dipopulerkan oleh Rossa.

"Tadi grogi hehe," lanjutnya.

Farel Prayoga mengaku, terselip harapan dirinya bisa dibuatkan lagu oleh Melly Goeslaw. Seperti yang diketahui, lagu-lagu Melly seringkali menjadi hits yang tak lekang oleh zaman.

 BACA JUGA:

