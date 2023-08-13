Ultah di Kilau Konser Farel Magic 13, Farel Prayoga Ditemani Sang Idola

JAKARTA - Farel Prayoga merayakan ulang tahun ke 13 bersama MNCTV. Acara berlangsung spesial lewat acara berjudul Kilau Konser Farel Magic 13.

Farel mendapatkan kado spesial. Bukan berupa barang, melainkan kehadiran sang idola yakni Melly Goeslaw. Ya, Farel mengaku memang sangat mengidolakan pelantun lagu Ada Apa Dengan Cinta tersebut.

Di atas panggung Kilau Konser Farel Magic 13, Farel pun mendapat kesempatan emas untuk duet bareng Melly Goeslaw. Suara khas keduanya berpadu harmonis ketika membawakan lagu 'Bunda'.

Setelah lagu berakhir, Farel juga dikejutkan dengan kue ulang tahun yang disajikan tepat di hadapannya dan juga Melly. Tak ingin melewatkan kesempatan, di momen spesial ini penyanyi asal Banyuwangi itu langsung mempersembahkan potongan pertama untuk idolanya.

Bisa merayakan ulang tahun bersama Melly Goeslaw di MNCTV diakui Farel Prayoga sebagai suatu kebanggaan.

"Aku bangga banget," ucapnya.

BACA JUGA: