Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ultah di Kilau Konser Farel Magic 13, Farel Prayoga Ditemani Sang Idola

Melati Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |11:29 WIB
Ultah di Kilau Konser Farel Magic 13, Farel Prayoga Ditemani Sang Idola
Farel Prayoga ultah bersama idola, Melly Goeslaw (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Farel Prayoga merayakan ulang tahun ke 13 bersama MNCTV. Acara berlangsung spesial lewat acara berjudul Kilau Konser Farel Magic 13.

Farel mendapatkan kado spesial. Bukan berupa barang, melainkan kehadiran sang idola yakni Melly Goeslaw. Ya, Farel mengaku memang sangat mengidolakan pelantun lagu Ada Apa Dengan Cinta tersebut.

Di atas panggung Kilau Konser Farel Magic 13, Farel pun mendapat kesempatan emas untuk duet bareng Melly Goeslaw. Suara khas keduanya berpadu harmonis ketika membawakan lagu 'Bunda'.

Ultah di Kilau Konser Farel Magic 13, Farel Prayoga Ditemani Sang Idola

Setelah lagu berakhir, Farel juga dikejutkan dengan kue ulang tahun yang disajikan tepat di hadapannya dan juga Melly. Tak ingin melewatkan kesempatan, di momen spesial ini penyanyi asal Banyuwangi itu langsung mempersembahkan potongan pertama untuk idolanya.

Bisa merayakan ulang tahun bersama Melly Goeslaw di MNCTV diakui Farel Prayoga sebagai suatu kebanggaan.

"Aku bangga banget," ucapnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178480/farel_prayoga-1tEY_large.jpg
Kurang Yakin, Farel Prayoga Pilih Syahadat Ulang di Masjid Baiturrahman Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178438/farel_prayoga-JVc6_large.jpg
Ayah Bebas dari Penjara, Farel Prayoga: Bapak Berubah Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/33/3159985/farel_prayoga-aEMR_large.jpg
Farel Prayoga sempat Berniat Akhiri Hidup karena Masalah Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159298/farel_prayoga-hDZg_large.jpg
Ibu Sambung Sebut Farel Prayoga Anak Hasil Perselingkuhan sang Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159128/farel_prayoga-BZh6_large.jpg
Hari Pertama Sekolah di Jakarta, Farel Prayoga Senang Dapat Teman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156151/farel_prayoga-GYKR_large.jpg
Cerita Sedih Farel Prayoga Kerap Disiksa dan Diusir Ibu Sambung saat Masih Usia 8 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement