Kilau Konser Farel Magic 13, Aldi Taher Doakan Farel Prayoga Go International

JAKARTA - Aldi Taher hadir di perayaan ulang tahun Farel Prayoga. Momen spesial tersebut dihadirkan oleh MNCTV lewat acara bertajuk Kilau Konser Farel Magic 13.

Seiring bertambahnya usia Farel menjadi 13 tahun, Aldi Taher pun punya doa khusus penyanyi yang tenar lewat lagu Ojo Dibandingke itu. Aldi berharap, suatu saat nanti, Farel bisa semakin melebarkan sayap ke ranah internasional.

"Saya doakan go international," kata Aldi Taher, ditemui di Tower 2 MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Bahkan, harapan Aldi Taher, Farel bukan cuman dikenal oleh warga dunia, melainkan tokoh-tokoh ternama. Misalnya saja, mantan Presiden Barack Obama hingga presiden Rusia.

"Bisa nyanyi di depan Mister Obama, Mister Putin," lanjut Aldi Taher.

Tak lupa, Aldi Taher pun mendoakan kesuksesan karir seorang Farel Prayoga. Aldi yakin, saat besar nanti Farel bisa menjadi sosok penyanyi sukses.

"Sehat selalu ya nak, insha Allah Farel makin sukses, sampai gede jadi penyanyi yang luar biasa keren," katanya.

