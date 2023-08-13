Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kilau Konser Farel Magic 13, Aldi Taher Doakan Farel Prayoga Go International

Melati Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |11:15 WIB
Kilau Konser Farel Magic 13, Aldi Taher Doakan Farel Prayoga Go International
Aldi Taher doakan Farel Prayoga Go International (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher hadir di perayaan ulang tahun Farel Prayoga. Momen spesial tersebut dihadirkan oleh MNCTV lewat acara bertajuk Kilau Konser Farel Magic 13.

Seiring bertambahnya usia Farel menjadi 13 tahun, Aldi Taher pun punya doa khusus penyanyi yang tenar lewat lagu Ojo Dibandingke itu. Aldi berharap, suatu saat nanti, Farel bisa semakin melebarkan sayap ke ranah internasional.

Kilau Konser Farel Magic 13, Aldi Taher Doakan Farel Prayoga Go International

"Saya doakan go international," kata Aldi Taher, ditemui di Tower 2 MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Bahkan, harapan Aldi Taher, Farel bukan cuman dikenal oleh warga dunia, melainkan tokoh-tokoh ternama. Misalnya saja, mantan Presiden Barack Obama hingga presiden Rusia.

"Bisa nyanyi di depan Mister Obama, Mister Putin," lanjut Aldi Taher.

Tak lupa, Aldi Taher pun mendoakan kesuksesan karir seorang Farel Prayoga. Aldi yakin, saat besar nanti Farel bisa menjadi sosok penyanyi sukses.

"Sehat selalu ya nak, insha Allah Farel makin sukses, sampai gede jadi penyanyi yang luar biasa keren," katanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178480/farel_prayoga-1tEY_large.jpg
Kurang Yakin, Farel Prayoga Pilih Syahadat Ulang di Masjid Baiturrahman Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178438/farel_prayoga-JVc6_large.jpg
Ayah Bebas dari Penjara, Farel Prayoga: Bapak Berubah Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/33/3159985/farel_prayoga-aEMR_large.jpg
Farel Prayoga sempat Berniat Akhiri Hidup karena Masalah Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159298/farel_prayoga-hDZg_large.jpg
Ibu Sambung Sebut Farel Prayoga Anak Hasil Perselingkuhan sang Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159128/farel_prayoga-BZh6_large.jpg
Hari Pertama Sekolah di Jakarta, Farel Prayoga Senang Dapat Teman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156151/farel_prayoga-GYKR_large.jpg
Cerita Sedih Farel Prayoga Kerap Disiksa dan Diusir Ibu Sambung saat Masih Usia 8 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement