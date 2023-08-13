Cathy Fakandi Ungkap Tantangan di Balik Syuting TV Love Cinema

JAKARTA – Cathy Fakandi membintangi serial berjudul TV Love Cinema yang tayang di Vision+. Serial TV Love Cinema menghadirkan delapan episode dengan delapan kisah cinta yang berlatar di Pulau Bali, dengan cerita yang berbeda-beda di setiap episodenya.

Dalam serial tersebut, Cathy Fakandi berperan sebagai tiga karakter di episode yang berbeda-beda. Ketiga karakter yang ia perankan yaitu Gania, Emilia, dan Lisa.

Selama proses syuting berlangsung, Cathy Fakandi mengaku bahwa ia menghabiskan satu bulan di Bali. Proses syuting TV Love Cinema sendiri bukan merupakan proses yang mudah, karena ia harus memerankan tiga karakter di waktu yang berbeda-beda.

“Kita syuting dalam 30 hari itu karena kita mark up langsung 8 episode, jadi kan kayak hari ini syutingnya nggak cuma, misalnya hari ini judul A. Itu besoknya lanjutin yang A, bisa juga karena ngikutin set, atau secara set sudah berbeda judul jadi nggak langsung kita ganti karakter juga, mau nggak mau. Jadi itu cukup jadi tantangan sih buat kita ya, karena tiap karakter kan beda-beda, mulai dari ciri khas, atau apapun,” jelas Cathy Fakandi saat ditemui di daerah Rawamangun pada 21 Juli lalu.

Ia lalu melanjutkan, “Jadi itu cukup jadi tantangan sih buat kita ya, karena tiap karakter kan beda-beda, mulai dari ciri khas, atau apapun, Kita harus nge-switch karakter secara instan ya, bisa dibilang, karena hitungan hari.”

Meski merasa tertantang dengan perubahan karakter yang harus ia dalami setiap hari, Cathy Fakandi tetap menyelesaikan proses syuting TV Love Cinema dengan baik, dan sukses memukau penonton dengan pesonanya yang manis dan bersemangat.

