Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cathy Fakandi Ungkap Tantangan di Balik Syuting TV Love Cinema

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |11:04 WIB
Cathy Fakandi Ungkap Tantangan di Balik Syuting TV Love Cinema
Cathy Fakandi di TV Love Cinema (Foto: Vision+)
A
A
A

 JAKARTA – Cathy Fakandi membintangi serial berjudul TV Love Cinema yang tayang di Vision+. Serial TV Love Cinema menghadirkan delapan episode dengan delapan kisah cinta yang berlatar di Pulau Bali, dengan cerita yang berbeda-beda di setiap episodenya.

Dalam serial tersebut, Cathy Fakandi berperan sebagai tiga karakter di episode yang berbeda-beda. Ketiga karakter yang ia perankan yaitu Gania, Emilia, dan Lisa.

Selama proses syuting berlangsung, Cathy Fakandi mengaku bahwa ia menghabiskan satu bulan di Bali. Proses syuting TV Love Cinema sendiri bukan merupakan proses yang mudah, karena ia harus memerankan tiga karakter di waktu yang berbeda-beda.

Cathy Fakandi Ungkap Tantangan di Balik Syuting TV Love Cinema

“Kita syuting dalam 30 hari itu karena kita mark up langsung 8 episode, jadi kan kayak hari ini syutingnya nggak cuma, misalnya hari ini judul A. Itu besoknya lanjutin yang A, bisa juga karena ngikutin set, atau secara set sudah berbeda judul jadi nggak langsung kita ganti karakter juga, mau nggak mau. Jadi itu cukup jadi tantangan sih buat kita ya, karena tiap karakter kan beda-beda, mulai dari ciri khas, atau apapun,” jelas Cathy Fakandi saat ditemui di daerah Rawamangun pada 21 Juli lalu.

Ia lalu melanjutkan, “Jadi itu cukup jadi tantangan sih buat kita ya, karena tiap karakter kan beda-beda, mulai dari ciri khas, atau apapun, Kita harus nge-switch karakter secara instan ya, bisa dibilang, karena hitungan hari.”

Meski merasa tertantang dengan perubahan karakter yang harus ia dalami setiap hari, Cathy Fakandi tetap menyelesaikan proses syuting TV Love Cinema dengan baik, dan sukses memukau penonton dengan pesonanya yang manis dan bersemangat.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement