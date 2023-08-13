Hadiri WIKIBEX, Anak-Anak Bisa Meet and Greet Gratis dengan KIKO

JAKARTA - Acara Wholesale International Kids Baby Expo (WIKIBEX) kembali hadir yang kedua kalinya, di tahun 2023, mengambil tempat di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam kemeriahannya, Meet and Greet KIKO turut hadir menyemarakkan event untuk ibu dan anak yang menghadirkan sensasi bukan sekedar berbelanja, tetapi juga jadi tempat berkenalan anak-anak dengan produk kreatif lokal berupa animasi KIKO.

Meet and Greet KIKO sendiri digelar mulai tanggal 11-13 Agustus 2023, tanpa dipungut biaya apapun.

Kerjasama ini dilakukan oleh pihak WIKIBEX dan MNC Animation. Bukan yang pertama, ini merupakan kali kedua WIKIBEX menggandeng MNC Animation.

“Setelah melihat acara-acara sebelumnya, animo dari anak-anak dan pengunjung itu tinggi, apalagi ada Meet and Greet dengan KIKO, serta nonton bareng. Jadi anak-anak ga bosen nungguin orang tuanya belanja,” ujar Functional manager WIKIBEX, Odetta Felisha, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.