Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hadiri WIKIBEX, Anak-Anak Bisa Meet and Greet Gratis dengan KIKO

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |05:09 WIB
Hadiri WIKIBEX, Anak-Anak Bisa Meet and Greet Gratis dengan KIKO
Kiko and Friends (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Acara Wholesale International Kids Baby Expo (WIKIBEX) kembali hadir yang kedua kalinya, di tahun 2023, mengambil tempat di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam kemeriahannya, Meet and Greet KIKO turut hadir menyemarakkan event untuk ibu dan anak yang menghadirkan sensasi bukan sekedar berbelanja, tetapi juga jadi tempat berkenalan anak-anak dengan produk kreatif lokal berupa animasi KIKO.

BACA JUGA:

Anak-Anak Antusias Berjoget dalam Meet and Great KIKO di WIKIBEX 2023 

Hadiri WIKIBEX, Anak-Anak Bisa Meet and Greet Gratis dengan KIKO

Meet and Greet KIKO sendiri digelar mulai tanggal 11-13 Agustus 2023, tanpa dipungut biaya apapun.

Kerjasama ini dilakukan oleh pihak WIKIBEX dan MNC Animation. Bukan yang pertama, ini merupakan kali kedua WIKIBEX menggandeng MNC Animation.

“Setelah melihat acara-acara sebelumnya, animo dari anak-anak dan pengunjung itu tinggi, apalagi ada Meet and Greet dengan KIKO, serta nonton bareng. Jadi anak-anak ga bosen nungguin orang tuanya belanja,” ujar Functional manager WIKIBEX, Odetta Felisha, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182003/animasi_kiko-QTln_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolts Revolution Part 2, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180616/animasi_kiko-PbXT_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolt’s Revolution Part 1, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179030/animasi_kiko-eTxc_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Exchange, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177367/animasi_kiko-6oZR_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Saving Captain Levit, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/598/3175935/animasi_kiko-5y0v_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Faker, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174407/animasi_kiko-bUCm_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Rules Breakers, Tayang Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement