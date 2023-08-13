Anak-Anak Antusias Berjoget dalam Meet and Great KIKO di WIKIBEX 2023

JAKARTA - MNC Animation kembali meriahkan acara event Wholesale International Kids Baby Expo (WIKIBEX), yang digelar mulai dari tanggal 11-13 Agustus 2023, di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran - Jakarta Pusat.

Meet dan Greet KIKO menghadirkan dua tokoh Ikoniknya, KIKO si ikan koi dan Lola si ikan diskus. Kedua karakter ini menyapa para penggemar dengan mengajak mereka berjoget hingga berfoto bersama. Anak-anak yang hadir terlihat antusias mengikuti gerakan yang diperagakan oleh KIKO dan Lola.

Dalam kesempatannya memeriahkan WIKIBEX, MNC Animation turut mempromosikan season terbarunya yang telah memasuki musim ketiga dan tayang tahun depan. Tak hanya KIKO ada juga Zanna yang menjadi salah satu produksi paling dinanti oleh MNC Animation, berupa project mini yang akan tayang di bioskop.

Menariknya, acara Meet and Greet KIKO dilakukan secara gratis dan terbuka untuk siapapun. Selain itu, anak-anak dapat mampir ke booth MNC Animation untuk melakukan kegiatan menarik lain seperti mewarnai, dan mendapat majalah khusus yang menampilkan berbagai karakter kartun produksi MNC Animation.

“Ingin sosialisasi ke pengunjung bahwa ada animasi-animasi lokal yang berkualitas dan sangat edukatif untuk anak-anak indonesia. Contohnya KIKO dan Bima S itu, produk lokal Indonesia yang harus dibanggakan,” kata Head Of Marcomm MNC Animation, Suhendra Wijaya di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

