HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lady Nayoan Bersyukur Bisa Selamat dari Kecelakaan Maut

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |02:30 WIB
Lady Nayoan Bersyukur Bisa Selamat dari Kecelakaan Maut
Kondisi Lady Nayoan usai kecelakaan maut (Foto: IG Lady Nayoan)
A
A
A

JAKARTA - Lady Nayoan akhirnya bicara usai mengalami kecelakaan bersama sang suami, Rendy Kjaernett pada 1 Agustus 2023 lalu. Lady bersyukur dirinya bisa selamat dari kejadian nahas yang menimpanya. Ia menyebut bahwa keselamatannya itu terjadi berkat mukjizat dari Tuhan.

"Hai semuanya. Terima Kasih ku kepada Tuhan Yesus, atas anugerahNya aku bisa selamat dari kecelakaan 1 Agustus lalu. Mungkin belum bisa cerita sekarang apa yang aku alami secara pribadi dengan Tuhan.. tapi satu hal yang bisa aku share sama teman-teman di hari Minggu ini, semua ini Mujizat Tuhan," tulis Lady Nayoan dikutip dari unggahan Instagram pribadinya.

 Lady Nayoan Bersyukur Bisa Selamat dari Kecelakaan Maut

Dua minggu pasca kecelakaan tersebut, kini kondisi Lady berangsur-angsur pulih. Cedera yang dialami di beberapa bagian tubuhnya pun berangsur-angsur sembuh. Ia meyakini jika kondisinya akan kembali normal seperti sedia kala meski harus melewati proses pemulihan secara perlahan.

"Tepat dua minggu di hari ini, puji Tuhan. Tuhan pulihkan aku, kesehatan kaki ku yang cedera, bahu ku, otot pinggul ku yang cedera perlahan tapi pasti Tuhan sembuhkan," sambungnya.

Ia pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan agar dirinya segera pulih. Ia bahkan begitu terharu melihat pesan-pesan dari netizen yang begitu peduli kepadanya meski tak saling mengenal.

"Terima kasih buat semua teman-teman online, teman-temanku, saudara, keluarga, semua klien yang mendoakan dan sangat mengerti dengan kondisi pemulihan ku. Bahkan terharu banget sama teman online yang mungkin kita belum pernah saling kenal tapi begitu tulus berdoa buat aku. Aku bersyukur banget sama Tuhan juga untuk teman-teman netizen yang berdoa untuk aku," ungkapnya.

