HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dhena Devanka Senang Jonathan Frizzy Inisiatif Bikin Pesta Ulang Tahun untuk Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |23:01 WIB
A
A
A

JAKARTA - Dhena Devanka dan Jonathan Frizzy masih berhubungan sebatas urusan anak. Dhena mengabarkan jika senang melihat sikap Ijonk kepada anaknya meski kini telah tinggal terpisah.

Ijonk diketahui baru saja menggelar pesta ulang tahun untuk kedua anak kembarnya, Zac Jaden Frizzy Simanjuntak dan Zoe Joanna Frizzy Simanjuntak yang genap berusia 8 tahun pada 11 Agustus lalu. Momen itu dibagikannya melalui unggahan Instagram storiesnya.

"Hubungannya baik-baik saja, bahkan Sabtu ini papanya mau bikin acara birthday party karena kan anak ulang tahun hari Jumat. Hari Jumat sama aku dan hari Sabtu dirayain sama papanya. Jadi aku bilang, ‘Sama mama tahun depan ya’,"ujar Dhena Devanka di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Rencana pesta ulang tahun ini pun diungkap Dhena kepada awak media beberapa hari sebelum pesta tersebut digelar. Dhena mengaku ikut bahagia melihat inisiatif dari mantan suaminya itu.

"Jadi tahun ini dirayakan sama papanya aku seneng lah. Papanya ada inisiatif seperti itu. Jadi berbagi kebahagiaan," sambungnya.

Dhena juga ingin menegaskan jika dirinya tak pernah menutup akses atau menghalang-halangi mantan suaminya itu untuk bertemu buah hati mereka. Dhena mengaku, Ijonk bisa datang kapanpun yang diinginkannya ketika ingin bertemu ketiga anaknya.

"Aku nggak mau dibilang menutup akses anak karena selama ini topiknya selalu aku selalu menutup akses. Padahal kan tidak, bisa dilihat dia sering ajak anak anak pergi. Dia juga tau rumahku dimana dia bisa setiap saat kapan pun datang nengok anak. Jadi tidak lah namanya aku menutup akses," jelasnya.

