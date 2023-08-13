Nunung Bahagia Bakal Jalani Kemoterapi Terakhir

JAKARTA - Nunung baru saja menjalani operasi pengangkatan kanker payudara. Selanjutnya ia akan menjalani kemoterapi terakhirnya pada Senin 14 Agustus 2023.

"Masih kontrol, masih rutin karena kemoterapinya masih kurang satu lagi dan Alhamdulillah besok kemoterapi terakhir,” Kata Nunung di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2023).

Perempuan 60 tahun itu bersyukur jika kanker payudaranya tidak menyebar ke harian tubuh lainnya.

"Dokter bilang 'mbak Alhamdulillah dari dokter bedahnya juga kemarin waktu operasi Alhamdulillah tidak ada penyebaran ke mana-mana,” jelas Nunung.

Nantinya setelah kemoterapi terakhir, Nunung tetap harus menjalani check-up dan Positron Emission Tomography (PET) Scan.

Hal itu dilakukan untuk mengecek apakah masih ada penyebaran dari kanker tersebut di tubuh Nunung.

“Kalau sudah kemo ya check up, PET-scan. Doain aja enggak ada penyebaran. Belum tahu, nunggu dokter kemo terakhir baru beberapa hari PET-Scan,” pungkas Nunung.