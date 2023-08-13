Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nunung Bahagia Bakal Jalani Kemoterapi Terakhir

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |21:01 WIB
Nunung Bahagia Bakal Jalani Kemoterapi Terakhir
Nunung bahagia akan jalani kemoterapi terakhir (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nunung baru saja menjalani operasi pengangkatan kanker payudara. Selanjutnya ia akan menjalani kemoterapi terakhirnya pada Senin 14 Agustus 2023.

"Masih kontrol, masih rutin karena kemoterapinya masih kurang satu lagi dan Alhamdulillah besok kemoterapi terakhir,” Kata Nunung di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2023).

Perempuan 60 tahun itu bersyukur jika kanker payudaranya tidak menyebar ke harian tubuh lainnya.

Nunung Bahagia Bakal Jalani Kemoterapi Terakhir

"Dokter bilang 'mbak Alhamdulillah dari dokter bedahnya juga kemarin waktu operasi Alhamdulillah tidak ada penyebaran ke mana-mana,” jelas Nunung.

Nantinya setelah kemoterapi terakhir, Nunung tetap harus menjalani check-up dan Positron Emission Tomography (PET) Scan.

Hal itu dilakukan untuk mengecek apakah masih ada penyebaran dari kanker tersebut di tubuh Nunung.

“Kalau sudah kemo ya check up, PET-scan. Doain aja enggak ada penyebaran. Belum tahu, nunggu dokter kemo terakhir baru beberapa hari PET-Scan,” pungkas Nunung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173148/nunung-foi7_large.jpg
Nunung Ungkap Hikmah usai Divonis Idap Kanker Payudara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125460/nunung-uCft_large.jpg
5 Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi, Tawarkan Rumah hingga Biayai Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124777/nunung-CE3g_large.jpg
Nunung Bersyukur Tak Lagi Perlu Biayai Keluarga Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124692/nunung_srimulat-dyVC_large.jpg
Klarifikasi Nunung soal Nafkahi 50 Anggota Keluarga Sebelum Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123849/nunung_srimulat-EiuO_large.jpg
Nunung Blokir Kontak Anak Usai Tak Diperhatikan ketika Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123180/nunung_srimulat-mQ1j_large.jpg
Nunung Srimulat Ikhlas Jual Aset demi Biaya Hidup: Saya Nggak Mau Jadi Penipu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement