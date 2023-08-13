Unik, Masayu Clara Ungkap Arti Nama Anak Kembarnya

JAKARTA - Pasangan Masayu Clara dan Qausar Harta tengah berbahagia, pasalnya mereka baru saja dikaruniai anak kembar.

Masayu Clara melahirkan anak kembarnya yang berjenis kelamin laki-laki pada Rabu (9/8/2023) secara caesar.

Anak mereka diberi nama yang cukup unik, yaitu Lam Agartha Poeteu Harta Yudana dan anak kedua Vee Agartha Poeteu Harta Yudana.

Qausar Harta mengaku memang sengaja memilih nama yang belum pernah ada, tentunya kedua nama itu memiliki artis yang baik.

"Kalau nama cari yang belum pernah ada, arti yang kita taro baik-baik kayak kecerdasaan, laki-laki pemimpin mangkanya ada sedikit huruf arab," kata Qausar Harta di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2023).

Pemain FTV itu sengaja mengambil salah satu huruf Arab yang biasa ada dalam Alquran.

"Anak pertama namanya Lam Agartha Poeteu Harta Yudana, anak kedua Vee Agartha Poeteu Harta Yudana. Yang pertama artinya huruf Lam kan selalu ada di beberapa Alquran," jelas Qausar Harta.

Sementara nama anak keduanya diambil dari beberapa negara yang artinya percaya diri dan kemandirian.

"Kalau Vee sebenernya kita ambil dari beberapa kata, dari beberapa negara yang artinya percaya diri, kemandirian gitu-gitu lah pokoknya insyallah artinya baik," timpal Masayu Clara.

"Tapi emang pengen cari nama yang unik juga yang nggak pasaran gitu kan kebetulan dapat ini," tambahnya.

