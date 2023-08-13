Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Unik, Masayu Clara Ungkap Arti Nama Anak Kembarnya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |20:01 WIB
Unik, Masayu Clara Ungkap Arti Nama Anak Kembarnya
Nama unik anak Masayu Clara (Foto: IG Masayu Clara)
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan Masayu Clara dan Qausar Harta tengah berbahagia, pasalnya mereka baru saja dikaruniai anak kembar.

Masayu Clara melahirkan anak kembarnya yang berjenis kelamin laki-laki pada Rabu (9/8/2023) secara caesar.

Anak mereka diberi nama yang cukup unik, yaitu Lam Agartha Poeteu Harta Yudana dan anak kedua Vee Agartha Poeteu Harta Yudana.

Unik, Masayu Clara Ungkap Arti Nama Anak Kembarnya

Qausar Harta mengaku memang sengaja memilih nama yang belum pernah ada, tentunya kedua nama itu memiliki artis yang baik.

"Kalau nama cari yang belum pernah ada, arti yang kita taro baik-baik kayak kecerdasaan, laki-laki pemimpin mangkanya ada sedikit huruf arab," kata Qausar Harta di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2023).

Pemain FTV itu sengaja mengambil salah satu huruf Arab yang biasa ada dalam Alquran.

"Anak pertama namanya Lam Agartha Poeteu Harta Yudana, anak kedua Vee Agartha Poeteu Harta Yudana. Yang pertama artinya huruf Lam kan selalu ada di beberapa Alquran," jelas Qausar Harta.

Sementara nama anak keduanya diambil dari beberapa negara yang artinya percaya diri dan kemandirian.

"Kalau Vee sebenernya kita ambil dari beberapa kata, dari beberapa negara yang artinya percaya diri, kemandirian gitu-gitu lah pokoknya insyallah artinya baik," timpal Masayu Clara.

"Tapi emang pengen cari nama yang unik juga yang nggak pasaran gitu kan kebetulan dapat ini," tambahnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098439/masayu_clara-lm5G_large.jpg
Masayu Clara Lahiran Anak Ketiga, Ini Nama Bayinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933381/masayu-clara-akui-kaget-punya-anak-kembar-sempat-nangis-gegara-capek-dan-kurang-tidur-9pLAll0lCo.jpg
Masayu Clara Akui Kaget Punya Anak Kembar, Sempat Nangis Gegara Capek dan Kurang Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/33/2865392/7-fakta-menarik-masayu-clara-aktris-ftv-yang-baru-resmi-jadi-ibu-I9SE6ljdUW.jpg
7 Fakta Menarik Masayu Clara, Aktris FTV yang Baru Resmi Jadi Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/33/2864151/biodata-dan-agama-masayu-clara-aktris-yang-baru-dikaruniai-anak-kembar-A8N7Edf5nC.jpg
Biodata dan Agama Masayu Clara, Aktris yang Baru Dikaruniai Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/12/33/2863037/setahun-menikah-masayu-clara-dan-qausar-harta-dikaruniai-anak-kembar-g04VWZCNLJ.jpg
Setahun Menikah, Masayu Clara dan Qausar Harta Dikaruniai Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/21/33/2597722/resmi-menikah-qausar-harta-dan-masayu-clara-bulan-madu-sekaligus-umrah-L0NacqUFMT.jpg
Resmi Menikah, Qausar Harta dan Masayu Clara Bulan Madu Sekaligus Umrah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement