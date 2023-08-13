Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Begini Respons Jeje Govinda saat Tahu Perselingkuhan Syahnaz dan Rendy Kjaernett

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |17:01 WIB
Begini Respons Jeje Govinda saat Tahu Perselingkuhan Syahnaz dan Rendy Kjaernett
Syahnaz ungkap respons Jeje Govinda saat diselingkuhi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah malu dengan pemberitaan terkait perselingkuhannya dengan Rendy Kjaernett. Namun demikian, adik Raffi Ahmad ini tahu betul sang suami Jeje Govinda lebih malu dibandingkan dengan dirinya.

Ternyata usut punya usut permasalahan rumah tangganya terkait perselingkuhannya dengan Rendy Kjaernett itu sudah ada cukup lama.

Begini Respons Jeje Govinda saat Tahu Perselingkuhan Syahnaz dan Rendy Kjaernett

"Sebenarnya yang permasalahan itu kan permasalahan sudah lama. Jadi ya gimana aku juga maksudnya ngerasa bersalah banget tuh karena kayak Jeje, ya mungkin selain akunya malu tapi dia kan lebih malu lagi sebagai suami aku," jelas Syahnaz Sadiqah dilansir dikutip dari akun Instagram RCTI.

Syahnaz juga menyadari bahwa dengan adanya kejadian ini publik Jeje Govinda dicap sebagai suami yang lemah.

Lantaran mampu bersikap santai saat pemberitaan perselingkuhan Syahnaz mencuat.

Bahkan, Syahnaz Sadiqah mengatakan publik tak pernah tahu seberapa marah Jeje Govinda ketika pertama kali mengetahui permasalahan tersebut.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138316/syahnaz_sadiqah_dan_jeje_govinda-sbWj_large.jpg
Syahnaz Sadiqah Ungkap Perubahan setelah Jadi Istri Pejabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/33/3115943/syahnaz_sadiqah-tWpa_large.jpg
Jeje Govinda Resmi Dilantik, Syahnaz Sadiqah: Semoga Amanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019330/syahnaz-diingatkan-jeje-govinda-untuk-jaga-tutur-kata-dan-perbanyak-istighfar-di-tanah-suci-8HgB3BVpxj.jpg
Syahnaz Diingatkan Jeje Govinda untuk Jaga Tutur Kata dan Perbanyak Istighfar di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017853/syahnaz-rutin-beri-pengertian-ke-anak-jelang-pergi-haji-LAreYieNsv.jpg
Syahnaz Rutin Beri Pengertian ke Anak Jelang Pergi Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/33/3017382/syahnaz-pergi-naik-haji-jeje-govinda-tak-ikut-karena-harus-jaga-anak-dAzDjaNz0U.jpg
Syahnaz Pergi Naik Haji, Jeje Govinda Tak Ikut karena Harus Jaga Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/33/2999182/syahnaz-rayakan-6-tahun-pernikahan-netizen-semoga-tidak-ada-perselingkuhan-lagi-OXqzLJXZLI.jpg
Syahnaz Rayakan 6 Tahun Pernikahan, Netizen: Semoga Tidak Ada Perselingkuhan Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement