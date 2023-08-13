Begini Respons Jeje Govinda saat Tahu Perselingkuhan Syahnaz dan Rendy Kjaernett

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah malu dengan pemberitaan terkait perselingkuhannya dengan Rendy Kjaernett. Namun demikian, adik Raffi Ahmad ini tahu betul sang suami Jeje Govinda lebih malu dibandingkan dengan dirinya.

Ternyata usut punya usut permasalahan rumah tangganya terkait perselingkuhannya dengan Rendy Kjaernett itu sudah ada cukup lama.

"Sebenarnya yang permasalahan itu kan permasalahan sudah lama. Jadi ya gimana aku juga maksudnya ngerasa bersalah banget tuh karena kayak Jeje, ya mungkin selain akunya malu tapi dia kan lebih malu lagi sebagai suami aku," jelas Syahnaz Sadiqah dilansir dikutip dari akun Instagram RCTI.

Syahnaz juga menyadari bahwa dengan adanya kejadian ini publik Jeje Govinda dicap sebagai suami yang lemah.

Lantaran mampu bersikap santai saat pemberitaan perselingkuhan Syahnaz mencuat.

Bahkan, Syahnaz Sadiqah mengatakan publik tak pernah tahu seberapa marah Jeje Govinda ketika pertama kali mengetahui permasalahan tersebut.

