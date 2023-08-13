Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kesalnya Lolly Putri Nikita Mirzani Dibilang Anak Pemberontak dan Durhaka

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |16:17 WIB
Kesalnya Lolly Putri Nikita Mirzani Dibilang Anak Pemberontak dan Durhaka
Lolly putri Nikita Mirzani kesal disebut anak durhaka (Foto: IG Lolly)
A
A
A

JAKARTA - Perseteruan Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Meizani Mawardi alias Lolly masih terjadi. Unggahan Instagram storynya, Lolly mengunggah kata-kata yang berisi jika dirinya tidak ingin dikatakan sebagai anak pemberontak dan durhaka.

Walaupun sebetulnya Lolly sudah terbiasa dikatakan sebagai anak yang pemberontak dan durhaka, namun sebagai seorang manusia, dirinya lama kelamaan ikut terpancing emosinya.

Kesalnya Lolly Putri Nikita Mirzani Dibilang Anak Pemberontak dan Durhaka

"Anak pemberontak, anak durhaka apapun yang kalian semua ingin panggil aku dengan aku sudah terbiasa karena aku sudah digambarkan seperti itu, tetapi kalian semua tau, aku tahu diri aku bahwa aku bukan anak pemberontak atau anak durhaka," tulis Lolly dalam Instagram storynya.

"Kita semua sebagai manusia memiliki perasaan dan emosi," tulis Lolly.

Selanjutnya, Lolly pun mengatakan jika semua orang memiliki hak untuk bicara dan mengungkapkan perasaan, pendapat dan kekhawatiran. Lolly merasa, dirinya tidak pantas disebut anak pemberontak dan durhaka.

"Kalian tidak mengenal aku secara pribadi, sejujurnya aku merasa iri dengan anak anak seusia aku karena mereka tidak perlu mengkhawatirkan setengah dari hal-hal yang aku khawatirkan terus menerus," tulis Lolly.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181269/nikita_mirzani-eDHI_large.jpg
Nikita Mirzani Ajukan Banding usai Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179777/nikita_mirzani-762A_large.jpg
Sidang Putusan di Hari Sumpah Pemuda, Nikita Mirzani: Semoga Masih Ada Keadilan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179757/nikita_mirzani-IjEM_large.jpg
Antusias Jalani Sidang Putusan, Nikita Mirzani: Selesai juga Semuanya..
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement