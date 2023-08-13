Kesalnya Lolly Putri Nikita Mirzani Dibilang Anak Pemberontak dan Durhaka

JAKARTA - Perseteruan Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Meizani Mawardi alias Lolly masih terjadi. Unggahan Instagram storynya, Lolly mengunggah kata-kata yang berisi jika dirinya tidak ingin dikatakan sebagai anak pemberontak dan durhaka.

Walaupun sebetulnya Lolly sudah terbiasa dikatakan sebagai anak yang pemberontak dan durhaka, namun sebagai seorang manusia, dirinya lama kelamaan ikut terpancing emosinya.

"Anak pemberontak, anak durhaka apapun yang kalian semua ingin panggil aku dengan aku sudah terbiasa karena aku sudah digambarkan seperti itu, tetapi kalian semua tau, aku tahu diri aku bahwa aku bukan anak pemberontak atau anak durhaka," tulis Lolly dalam Instagram storynya.

"Kita semua sebagai manusia memiliki perasaan dan emosi," tulis Lolly.

Selanjutnya, Lolly pun mengatakan jika semua orang memiliki hak untuk bicara dan mengungkapkan perasaan, pendapat dan kekhawatiran. Lolly merasa, dirinya tidak pantas disebut anak pemberontak dan durhaka.

"Kalian tidak mengenal aku secara pribadi, sejujurnya aku merasa iri dengan anak anak seusia aku karena mereka tidak perlu mengkhawatirkan setengah dari hal-hal yang aku khawatirkan terus menerus," tulis Lolly.

BACA JUGA: