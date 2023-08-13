Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dhena Devanka Dukung Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti Go Public

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |14:02 WIB
Dhena Devanka Dukung Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti Go Public
Dhena Devanka dukung Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti Go Public (Foto: IG Dhena)
A
A
A

JAKARTA - Jonathan Frizzy semakin terbuka soal kedekatannya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Dhena Devanka sebagai mantan istri pun mendukung hubungan Jonathan Frizzy dengan Ririn.

Dhena mengaku kalau dirinya tidak mempermasalahkan, jika mantan suaminya itu ingin hubungannya dengan Ririn Ariyanti segera go public.

"Ya kami sudah duga akan terjadi ya, kalau sekarang sudah terbuka, sekarang go publik nggak apa-apa," ujar Dhena Devanka saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Dhena Devanka Dukung Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti Go Public

Tak hanya itu, Dhena Devanka ikut mendoakan jika mantan suaminya bisa menjalin hubungan yang langgeng dengan kekasih barunya.

"KIta doakan saja yang terbaik, semoga lancar dan langgeng," ucap Dhena.

Ibu tiga anak ini memastikan, jika dirinya tak berkeberatan sama sekali jika Jonathan Frizzy akhirnya menjalin cinta dengan Ririn Dwi Ariyanti. Ia merasa urusannya dengan sang mantan sudah selesai.

Dhena dan Frizzy bercerai usai putusan dari majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada 17 Februari 2022 lalu. Isinya mengabulkan gugatan cerai dari Dhena Devanka artinya keduanya pun dinyatakan resmi bercerai.

"Harus ikhlas, karena kan aku juga yang mengajukan (cerai), dan sekarang kita susah beres. Yang penting aku nggak mau nyenggol satu sama lain lah," tutur Dhena.

