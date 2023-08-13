Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ronal Surapradja Ungkap Sengitnya Persaingan OVJ, Tak Boleh Lebih Lucu dari Pemain Utama

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |13:17 WIB
Ronal Surapradja sindir pemain OVJ (Foto: IG Ronal)
JAKARTA - Ronal Surapradja tengah mencuri perhatian publik setelah tampil di konten Ormas yang tayang di YouTube Deddy Corbuzier.

Selain Ronal, konten tersebut dibintangi oleh Uus, Gilang Dirga dan Denny Chandra. Dalam kesempatan itu, Ronal Surapradja menyindir soal senioritas di acara Opera Van Java (OVJ).

Awalnya Ronal membahas terkait program televisi yang dianggap sudah selesai saat dirinya sudah tak lagi di Extravaganza.

“Acara TV di Indonesia berakhir setelah extravaganza selesai,” kata Ronal Surapradja dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/8/2023).

Mendengar hal itu, Uus menyangkal. Sebab menurutnya ada OVJ setelah Extravaganza.

“Abis itu masih ada OVJ. Sorry nih,” sahut Uus yang langsung disambut gelak tawa orang-orang satu studio.

Ronal yang sempat menjadi bintang tamu di OVJ itu kemudian mengatakan bahwa ia tak mau lagi bermain di acara yang dibintangi oleh Sule.

“Saya gak mau ke OVJ lagi. Saya cuma satu episode. Karena jokes saya dimatiin terus,” ungkap Ronal Surapradja.

Lebih lanjut, presenter 46 tahun ini membeberkan bahwa ada persaingan antara pemain satu dengan pemain lainnya.

“Wah, kan di sana ada persaingan. Tidak boleh ada yang lebih lucu dari pemain utamanya,” bener Ronal Surapradja.

