Selain Bernyanyi, Mea Shahira Ternyata Punya Hobi Unik

JAKARTA - Mea Shahira telah menghadirkan single baru bertajuk Not Today Not Tomorrow. Di luar bermusik, Mea ternyata punya hobi unik.

Saat ini, Mea tengah senang membuat pottery atau membuat keramik dari tanah liat. Saking seriusnya, Mea sampai ingin mengambil kursus.

“Sebenarnya aku udah lama tertarik ambil course pottery. Waktu itu aku lagi main ke ART Studio Amsterdam, lagi ada exhibition tembikar dan keramik. Nah, di sana ada yang put on display demo gitu dari salah satu pottery class di Amsterdam. Cuma karena kuliah sudah masuk tahap akhir, ya aku takut aja kalau malah yang prioritas jadi terbengkalai.” ujar Mea

Sambil kuliah di Amsterdam, Mea Shahira mengaku jika banyak tempat untuk eksplor hobi yang berkaitan dengan pottery.

“Kalau di Amsterdam cukup banyak learning space untuk pottery, yang sempat aku samperin waktu itu ada Atelier Keramiek dan Studio Pansa kalau nggak salah,” lanjutnya. Ia juga melihat penampilan orang-orang yang datang ke studio memiliki appearance yang keren.

