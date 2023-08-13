10 Film Korea Populer yang Dibintangi Idol K-Pop

JAKARTA - Deretan film Korea populer yang dibintangi idol K-Pop. Popularitas para idol ini semakin terdongkrak ketika mereka membuktikan kemampuan aktingnya dan bermain dalam sebuah proyek layar lebar.

Kamu para penggemar idol ini akan semakin terkesima dengan kemampuan mereka dalam berakting. Berikut deretan film Korea populer yang dibintangi idol K-Pop versi Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Exit

Exit tercatat sebagai salah satu film Korea populer yang dibintangi idol K-Pop. YoonA SNSD berperan sebagai Eui Joo, seorang karyawan Cloud Garden yang bertemu teman lamanya, Yong Nam (Jo Jong Suk) di convention hall tersebut.

Film Korea populer dibintangi idol K-Pop. (Foto: Yoona SNSD dalam Exit/CJ Entertainment)

Namun sebuah insiden terjadi ketika teroris memarkir truknya di dekat gedung Cloud Garden dan melepaskan gas mematikan. Isu tersebut tersebar cepat dan membuat orang-orang di gedung itu panik dan mengamankan diri ke roof top.

Tanggal Rilis: 31 Juli 2019

Sutradara: Lee Sang Geun

Box Office: USD69,5 juta

2.Architecture 101

Bae Suzy, mantan personel Miss A, memulai debut layar lebar lewat film Architecture 101. Dia berperan sebagai Yang Seo Yeon, mahasiswa arsitektur yang menyukai teman kampusnya, Lee Seung Min (Lee Je Hoon).

Film Korea populer dibintangi idol K-Pop. (Foto: Bae Suzy dalam Architecture 101/Lotte Entertainment)

Namun Seung Min mengira kalau Seo Yeon menyukai teman kampus mereka. Takut ditolak, Seung Min memutuskan meninggalkan Seo Yeon dan melupakan cintanya pada perempuan tersebut. Di lain pihak, Seo Yeon justru patah hati karena Seung Min mengingkari janjinya untuk bertemu.

Tanggal Rilis: 22 Maret 2012

Sutradara: Lee Young Ju

Box Office: USD26,7 juta

3.Emergency Declaration

Film Korea populer yang dibintangi idol K-Pop selanjutnya adalah Emergency Declaration. Im Siwan, personel boy group ZE:A memang bukan pemeran utama dalam film bertabur bintang ini. Namun perannya cukup mencuri perhatian.

Film Korea populer dibintangi idol K-Pop. (Foto: Im Siwan dalam Emergency Declaration/Showbox)

Dia berperan sebagai Ryu Jin Seok, seorang ilmuwan yang menyebarkan virus di dalam pesawat. Virus tersebut menyebar cepat dan membuat pilot harus mengambil keputusan cepat untuk mendarat di bandara terdekat.

Tanggal Rilis: 3 Agustus 2022

Sutradara: Han Jae Rim

Box Office: USD21,4 juta