5 Alasan Drama Korea Sangat Laku dan Diminati Banyak Orang

Alasan drama Korea sangat laku dan diminati banyak orang. (Foto: Squid Game/Netflix)

JAKARTA - Alasan drama Korea sangat laku dan diminati banyak orang. Sejak virus Hallyu Wave alias K-Wave menyebar pada era ‘90-an, produk entertainment asal Negeri Ginseng tersebut sangat diminati di beberapa negara Asia.

Setidaknya ada lima alasan drama Korea sangat laku dan diminati banyak orang seperti diulas Okezone berikut ini.

1.Aktor Tampan dan Cantik

Sudah menjadi rahasia umum jika Korea Selatan adalah gudangnya aktor berparas cantik dan tampan.

Alasan drama Korea sangat laku dan diminati banyak orang. (Foto: King The Land/JTBC)

Penampilan visual para aktor ini pula yang menjadi salah satu nilai jual drama Korea. Tak jarang, fashion dan riasan wajah para aktor dalam drama menjadi viral dan diikuti para penggemarnya.

2.Plot dan Genre

Alasan drama Korea sangat laku dan diminati banyak orang. (Foto: Squid Game/Netflix)

Alasan drama Korea sangat laku dan diminati banyak orang selanjutnya terletak pada plot ceritanya yang menarik dan realistis. Drama Korea juga mengusung genre yang sangat beragam, dari thriller, sejarah, kriminal, komedi, romantis, hingga drama keluarga.

3.Akting Mumpuni

Para aktor drama Korea memiliki akting mumpuni yang menjamin kesuksesan karya mereka di pasaran. Sebut saja Song Hye Kyo yang dibayar Rp2,4 miliar per episode dalam drama hits, The Glory.

Alasan drama Korea sangat laku dan diminati banyak orang. (Foto: The Glory/Netflix)

Atau si aktor termahal Korea, Kim Soo Hyun yang dibayar Rp9 miliar untuk membintangi satu episode drama.