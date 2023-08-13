Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Rekomendasi Web Series Korea Terbaik, Dibintangi Hani EXID hingga TREASURE

Lutfi Fadila , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |00:30 WIB
5 Rekomendasi Web Series Korea Terbaik, Dibintangi Hani EXID hingga TREASURE
Rekomendasi web series Korea. (Foto: Playlist/YG Entertainment)
JAKARTA - Rekomendasi web series Korea terbaik yang bisa kamu tonton di akhir pekan ini. Web series bisa menjadi pilihan terbaik bagi kamu yang memiliki waktu libur singkat namun membutuhkan tontonan berkualitas. 

Web series umumnya memiliki episode dan durasi singkat dan dirilis di internet. Tren ini pertama kali muncul pada akhir '90-an dan berkembang pesat di era 2000-an. Berikut rekomendasi web series Korea terbaik versi Okezone yang bisa kamu tonton di YouTube.

1.Master Delicacies

Series Master Delicacies dirilis pada 2022 dan terdiri atas enam episode yang masing-masing berdurasi 10 menit. Kisahnya tentang Joo A Ran (Lee Soo Jung), seorang YouTuber kuliner yang punya trauma terhadap makanan.

Rekomendasi web series Korea terbaik. (Foto: Master Delicacies/WHY NOT)

Rekomendasi web series Korea terbaik. (Foto: Master Delicacies/WHY NOT)

Dia kemudian bertemu seorang chef bernama Ahn Sul Ha (Kim Kwan Soo) yang sangat menyukai makanan. Namun yang tak diduga, mereka kemudian tinggal serumah dan tak pernah akur satu sama lain.

2.The Mysterious Class

Rekomendasi web series Korea terbaik yang bisa kamu tonton di YouTube adalah The Mysterious Class yang berkisah tentang 21 siswa. Namun sebenarnya, kelas itu hanya memiliki 20 siswa sejak awal. Lalu siapa satu siswa misterius tersebut?

Rekomendasi web series Korea terbaik. (Foto: The Mysterious Class/YG Entertainment)

Rekomendasi web series Korea terbaik. (Foto: The Mysterious Class/YG Entertainment)

Dirilis pada 2021, The Mysterious Class hanya terdiri dari delapan episode dengan durasi 15 menit yang dibintangi oleh 12 personel TREASURE. Series ini juga bercerita tentang persahabatan dan bagaimana mereka menyelesaikan sebuah misteri di dalam kelas.

