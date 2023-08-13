Raisa Ajak Fans Nyanyi Bareng di Panggung The Sounds Project Vol 6

JAKARTA - Raisa berhasil membuat para penonton The Sounds Project Vol 6 bernyanyi bersama dengan single-single hitsnya. Penonton terus dibuat campur aduk perasaannya karena lagu ceria dan galaunya yang dia nyanyikan dalam festival tersebut.

Di tengah penampilannya, Raisa kemudian mengajak salah satu fansnya bernama Harvi untuk duet menyanyikan lagu Biar Menjadi Kenangan, yang tentunya membuat para penonton bersorak ke arah panggung.

"Aku mau ajak salah satu suporter aku yang paling legendaris, Harvi. Beri sambutan untuk Harvi," kata Raisa di atas panggung The Sounds Project Vol 6.

Raisa pun merasakan kesenangannya saat berada di atas panggung The Sounds Projects Vol.6. Kata Raisa, dirinya sudah tidak sabar naik panggung untuk menghibur para penonton yang sudah hadir di festival yang diadakan di Ecopark Ancol itu.

"Kalau tahu gitu dapet penonton kaya kalian aku pengen naik (panggung) dari tadi. Seru banget dari tadi liatin kalian di backstage," ucap Raisa.

Diketahui, The Sounds Projects Vol. 6 diadakan selama tiga hari di Ecopark Ancol, Jakarta Utara sejak Jumat 11 Agustus 2023, dilanjutkan Sabtu 12 Agustus 2023, dan ditutup di Minggu, 13 Agustus 2023.

