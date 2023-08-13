Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Raisa Ajak Fans Nyanyi Bareng di Panggung The Sounds Project Vol 6

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |01:01 WIB
Raisa Ajak Fans Nyanyi Bareng di Panggung The Sounds Project Vol 6
Raisa di The Sounds Project Vol 6 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Raisa berhasil membuat para penonton The Sounds Project Vol 6 bernyanyi bersama dengan single-single hitsnya. Penonton terus dibuat campur aduk perasaannya karena lagu ceria dan galaunya yang dia nyanyikan dalam festival tersebut.

Di tengah penampilannya, Raisa kemudian mengajak salah satu fansnya bernama Harvi untuk duet menyanyikan lagu Biar Menjadi Kenangan, yang tentunya membuat para penonton bersorak ke arah panggung.

Raisa Ajak Fans Nyanyi Bareng di Panggung The Sounds Project Vol 6

"Aku mau ajak salah satu suporter aku yang paling legendaris, Harvi. Beri sambutan untuk Harvi," kata Raisa di atas panggung The Sounds Project Vol 6.

Raisa pun merasakan kesenangannya saat berada di atas panggung The Sounds Projects Vol.6. Kata Raisa, dirinya sudah tidak sabar naik panggung untuk menghibur para penonton yang sudah hadir di festival yang diadakan di Ecopark Ancol itu.

"Kalau tahu gitu dapet penonton kaya kalian aku pengen naik (panggung) dari tadi. Seru banget dari tadi liatin kalian di backstage," ucap Raisa.

Diketahui, The Sounds Projects Vol. 6 diadakan selama tiga hari di Ecopark Ancol, Jakarta Utara sejak Jumat 11 Agustus 2023, dilanjutkan Sabtu 12 Agustus 2023, dan ditutup di Minggu, 13 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184941/raisa-QCtb_large.jpg
Momen Lucu Raisa Melarikan Diri dari Wartawan: Takut Ditanya-tanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184140/raisa-Zq05_large.jpg
Raisa Bantah Isu Orang Ketiga, Kuasa Hukum Sebut Komunikasi dengan Hamish Masih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184135/raisa-iyzh_large.jpg
Raisa Absen Lagi di Sidang Kedua Perceraian dengan Hamish, Bakal Diputus Verstek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180174/raisa-FK2h_large.jpg
Pihak Raisa Tanggapi Rumor Perselingkuhan Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179678/raisa_dan_rony_parulian-CXrq_large.jpg
Cara Rony Parulian Perlakukan Raisa di Atas Panggung Tuai Pujian, Netizen: Pesona Laki-Laki Ubin Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179144/raisa_dan_hamish_daud-AG1j_large.jpg
Alasan Hamish Daud Lebih Suka Raisa Jadi Ibu Rumah Tangga ketimbang Penyanyi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement