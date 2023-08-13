Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Maliq & Dessentials Bikin Penonton The Sounds Project Vol 6 Jingkrak-jingkrak

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |00:01 WIB
Maliq & D'Essentials di The Sounds Project Vol 6 (Foto: MPI)
JAKARTA - Maliq & D'essentials menjadi salah satu pengisi acara di The Sounds Project Vol.6 yang berhasil membuat para penonton lompat-lompatan bareng dan galau bareng dengan single-single hits yang dibawakan dalam festival yang diadakan di Ecopark Ancol, Jakarta Utara itu.

Para penonton benar-benar dibuat tak henti-hentinya bernyanyi bersama dengan lagu hits dari Maliq & D'essentials, yakni Pilihanku, Setapak Sriwedari, Dia dan Untitled berhasil mengguncangkan panggung utama The Sounds Project Vol 6.

"Mari berikan suara yang paling keras untuk The Sounds Projects," kata Angga Puradiredja vokalis Maliq & D'essentials saat di atas panggung, The Sounds Project Vol.6.

"Terima kasih untuk The Sounds Project telah menghadirkan kami disini, senang sekali menghibur kalian disini," ucap Rivani Indriya Suwendi atau Indah, vokalis Maliq & D'essentials yang lainnya

Diketahui, The Sounds Projects Vol. 6 diadakan selama tiga hari di Ecopark Ancol, Jakarta Utara sejak Jumat 11 Agustus 2023, dilanjutkan hari Sabtu 12 Agustus 2023, dan ditutup di Minggu, 13 Agustus 2023.

Pada Jumat (11/8/2023), The Sounds Project Vol. 6 dihiasi dengan musisi-musisi ternama di Indonesia, yakni Andra & the Backbone, Bilal Indrajaya, Coldiac, Diskoria, .Feast, Fourtwnty, Friday Noraebang, Grral Gang, Hivi!, Isyana Sarasvati, Kunto Aji, Las Child, Lyodra, Morfem, Padi Reborn, The Adams, Tipe-X, Vierratale, Yura Yunita, Ziva Magnolya.

