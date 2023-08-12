Prilly Latuconsina dan Umay Shahab Kembali Bekerja Sama dalam Series Temen Ngekost di Vision+

JAKARTA - Prilly Latuconsina dan Umay Shahab kembali bekerja sama setelah sebelumnya sukses dalam penggarapan film layar lebar. Kali ini keduanya tampak bekerja sama untuk memproduseri serial web terbaru berjudul Temen Ngekost.

Tak hanya berdua, Prilly dan Umay juga turut bekerja sama dengan produser Yahni Damayanti melalui Sinemaku Pictures. Disutradarai oleh Reka Wijaya, serial Temen Ngekost yang merupakan serial bergenre drama, romantis, dan komedi bahkan akan ditayangkan di Vision+.

Serial tersebut diketahui akan menampilkan berbagai aktor dan aktris ternama Indonesia. Sebut saja seperti Amel Carla, Abun Sungkar, Arya Mohan, Bobby Samuel, Valeria Stahl, Ruth Marini, Ebel Cobra, Rahmet Ababil, Zoul Pandjoul, Felitsa Andreca, Ence Bagus, Megi Irawan, hingga Aldi Taher.

Tak hanya itu, Prilly Latuconsina dan Umay Shahab sendiri kabarnya juga akan berperan dalam serial Temen Ngekost. Kehadiran keduanya sebagai salah satu cast tentunya akan menambah keseruan cerita dalam serial satu ini.

Serial Temen Ngekost sendiri dikabarkan akan mengangkat kisah mengenai kehidupan sebuah kostan modern di daerah Jakarta Selatan. Kisah romantis dibalut komedi dan persahabatan, tentunya cukup relatable bagi masyarakat zaman sekarang.

Temen Ngekost nantinya akan bisa disaksikan melalui Vision+, dengan tanggal rilis yang akan diumumkan segera.

