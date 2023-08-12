Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Prilly Latuconsina dan Umay Shahab Kembali Bekerja Sama dalam Series Temen Ngekost di Vision+

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |19:30 WIB
Prilly Latuconsina dan Umay Shahab Kembali Bekerja Sama dalam Series <i>Temen Ngekost</i> di Vision+
Original Series Temen Ngekost (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina dan Umay Shahab kembali bekerja sama setelah sebelumnya sukses dalam penggarapan film layar lebar. Kali ini keduanya tampak bekerja sama untuk memproduseri serial web terbaru berjudul Temen Ngekost.

Tak hanya berdua, Prilly dan Umay juga turut bekerja sama dengan produser Yahni Damayanti melalui Sinemaku Pictures. Disutradarai oleh Reka Wijaya, serial Temen Ngekost yang merupakan serial bergenre drama, romantis, dan komedi bahkan akan ditayangkan di Vision+.

Serial tersebut diketahui akan menampilkan berbagai aktor dan aktris ternama Indonesia. Sebut saja seperti Amel Carla, Abun Sungkar, Arya Mohan, Bobby Samuel, Valeria Stahl, Ruth Marini, Ebel Cobra, Rahmet Ababil, Zoul Pandjoul, Felitsa Andreca, Ence Bagus, Megi Irawan, hingga Aldi Taher.

Tak hanya itu, Prilly Latuconsina dan Umay Shahab sendiri kabarnya juga akan berperan dalam serial Temen Ngekost. Kehadiran keduanya sebagai salah satu cast tentunya akan menambah keseruan cerita dalam serial satu ini.

Vision+ Temen Ngekost

Serial Temen Ngekost sendiri dikabarkan akan mengangkat kisah mengenai kehidupan sebuah kostan modern di daerah Jakarta Selatan. Kisah romantis dibalut komedi dan persahabatan, tentunya cukup relatable bagi masyarakat zaman sekarang.

Temen Ngekost nantinya akan bisa disaksikan melalui Vision+, dengan tanggal rilis yang akan diumumkan segera.

Untuk mengetahui berbagai informasi mengenai serial terbaru Vision+, Anda bisa mengunduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Anda juga bisa mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp di 0888 8000 00.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement