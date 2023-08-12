Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kilau Konser Farel Magic 13 Tayang Malam Ini di MNCTV

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |18:30 WIB
Kilau Konser Farel Magic 13 Tayang Malam Ini di MNCTV
Kilau Konser Inul X Farel (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV mempersembahkan Kilau Konser Farel Magic 13. Acara ini diketahui digelar dalam rangka perayaan ulang tahun penyanyi cilik Farel Prayoga yang ke-13.

Kilau Konser Farel Magic 13 akan diselenggarakan dari MNC Studios, Jakarta pada malam ini, Sabtu (12/8/2023) pukul 21.30 WIB dan disiarkan di MNCTV.

Bukan hanya Farel yang akan tampil di acara tersebut, tetapi juga sejumlah artis lain yang menjadi bintang tamu. Sebut saja, Aldi Taher, Wahidarjo, Jelita Jely, dan Dara FU.

Bahkan, penyanyi idola Farel, Melly Goeslaw juga akan tampil dalam acara tersebut.

Kilau Konser Farel Magic 13

Acara ini juga turut diisi oleh penampilan dari Aladull dan Ferdians aksi sulapnya yang menakjubkan. Sedangkan Vega Darwanti dan Anwar BAB, didapuk sebagai host di acara tersebut.

