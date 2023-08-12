Kilau Konser Farel Magic 13: Melly Goeslaw Jadi Kejutan di Perayaan Ulang Tahun Farel Prayoga

JAKARTA - Farel Prayoga telah genap berusia 13 tahun pada 8 Agustus 2023 kemarin. Acara ulang tahunnya sendiri telah digelar di MNCTV dalam sebuah program bertajuk Kilau Konser Farel Magic 13.

Dalam acara tersebut, penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur rupanya mendapatkan sebuah 'kado' spesial dari idolanya. Bukan berupa barang, melainkan kehadiran sang idola yakni Melly Goeslaw.

Ya, Farel memang sangat mengidolakan pelantun Ketika Cinta Bertasbih tersebut.

Di atas panggung Kilau Konser Farel Magic 13, Farel pun mendapat kesempatan emas untuk berduet dengan idolanya. Suara khas Farel dan Melly pun tampak harmonis ketika membawakan lagu berjudul 'Bunda'.

Setelah lagu berakhir, Farel juga dikejutkan dengan kue ulang tahun yang disajikan tepat di hadapannya dan juga Melly. Tak ingin melewatkan kesempatan, di momen spesial ini penyanyi asal Banyuwangi itu langsung mempersembahkan potongan pertama untuk idolanya.

Farel sendiri mengaku sangat bangga serta bahagia bisa merayakan ulang tahunnya bersama dengan sang idola, Melly Goeslaw di MNCTV.

"Aku bangga banget," ucapnya.