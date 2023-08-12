Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ramaikan Kilau Konser Farel Magic 13, Aldi Taher: Saya Doakan Go Internasional

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |22:30 WIB
JAKARTA - Ulang tahun penyanyi cilik Farel Prayoga, dirayakan secara meriah oleh MNCTV. Bertajuk Kilau Konser Farel Magic 13, Aldi Taher juga turut hadir untuk memeriahkan acara tersebut.

Sebagai artis yang lebih senior, Aldi Taher pun sempat mengutarakan doa khususnya untuk penyanyi cilik yang tenar lewat lagu Ojo Dibandingke tersebut. Suami dari Salsabilih ini bahkan berharap jika suatu saat nanti Farel bisa melebarkan sayap ke ranah internasional.

"Saya doakan go international," ungkap Aldi Taher, ditemui di Tower 2 MNC Kebon Jeruk.

Menariknya, pria 39 tahun ini juga berharap agar Farel tak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia saja. Namun juga masyarakat di luar negeri, termasuk tokoh-tokoh penting, seperti mantan Presiden Barack Obama hingga presiden Rusia.

Kilau Konser Farel Magic 13

"Bisa nyanyi di depan Mister Obama, Mister Putin," timpal Aldi.

Tak lupa, Aldi Taher pun mendoakan kesuksesan karir seorang Farel Prayoga. Aldi yakin, saat besar nanti Farel bisa menjadi sosok penyanyi sukses.

