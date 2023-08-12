Advertisement
Berkomitmen untuk Sajikan Konten Berkualitas, Vision+ Mantap Berkolaborasi dengan MNC Pictures

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |13:16 WIB
Vision+ dan MNC Pictures Berkolaborasi Sajikan Konten Berkualitas (Foto: Ist)
JAKARTA - Vision+ berintegrasi dengan MNC Pictures untuk terus menghasilkan konten yang berkualitas. Mengingat, platform streaming services atau OTT terus menunjukkan tren ke arah yang lebih positif.

“Acara temu Stakeholder Vision+/MNC Pictures dalam rangka sinergi & kolaborasi Vision+ & MNC Pictures @Park Hyatt Jakarta,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Sabtu (12/08/2023).

Kolaborasi tersebut diumumkan kepada para mitra dan pelaku seni peran Indonesia dalam acara bertajuk Vision+ & MNC Pictures: Content Showcase Parade yang digelar di Park Hyatt Hotel, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023 kemarin. Dalam sambutannya, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, bahwa gebrakan yang dilakukan Vision+ dan MNC Pictures tidak akan berhenti di sini saja.

“Melalui integrasi ini, saya ingin memberikan gambaran bahwa, kedepannya yang sedang dipersiapkan MNC Group khususnya di bidang konten dan distribusinya adalah, Vision+ ini akan menjadi backbone daripada OTT streaming services dari grup bukan hanya untuk Indonesian Market tetapi juga untuk International Market,” papar Hary.

Kolaborasi Vision+ dan MNC Pictures

Sementara itu, managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo menjelaskan bahwa Vision+ & MNC Pictures: Content Showcase Parade merupakan acara spesial. Pasalnya, acara ini sengaja digelar sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra. Selain itu, acara ini juga sekaligus upaya untuk menunjukkan keseriusan MNC Group dalam mengembangkan industri OTT dan perfilman di Tanah Air.

