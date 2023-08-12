Dimeriahkan Pemain Ikatan Cinta, Pesta Oke RCTI34 Hadir di Bogor Timur

JAKARTA - Pesta Oke RCTI34 hadir di Bogor Timur. Para pemain sinetron Ikatan Cinta bahkan akan ikut hadir memeriahkan acara yang merupakan rangkaian dari HUT ke-34 RCTI jelang malam puncak anniversary.

Pesta Oke RCTI34 sendiri diketahui akan berlangsung pada hari ini, Sabtu (12/8/2023) pukul 14.30 WIB di Jl. Sukamulya RT 07 RW 03 Sukasari, Bogor Timur. Bahkan acara ini akan digelar secara gratis, tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Sejumlah pemeran Ikatan Cinta yang akan hadir dalam Pesta Oke RCTI34 ialah Evan Sanders, Fara Shakila, Ayya Renita, dan juga Chika Waode.

Selain itu ada beberapa kegiatan seru lainnya, seperti hiburan musik, games seru, lomba menghias tumpeng, serta doorprize menarik yang siap dibagikan untuk para warga.