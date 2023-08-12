Gara-Gara Ini Syahnaz Sadiqah Disebut Netizen Gak Punya Malu

JAKARTA - Syahanz Sadiqah terus menjadi sorotan usai dituding selingkuh dari Jeje Govinda suaminya itu. Bahkan, Syahnaz Sadiqah memilih menghindari kejaran awak media. Melihat hal itu, netizen pun geram dengan tingkah laku Syahnaz Sadiqah.

Hal itu terlihat dari unggahan di salah satu akun gosip @pembasmi.kehaluan.reall, Sabtu (12/8/2023) di mana, dalam video singkat itu terlihat Syahnaz Sadiqah memilih untuk menghindar dari kejaran awak media terkait isu dugaan selingkuh dari Jeje Govinda tersebut.

"Syahnaz, bagaimana hubungan dengan Jeje?," tanya salah satu jurnalis dalam video tersebut.

Bukannya menjawab, adik kandung Raffi Ahmad itu memilih untuk menghindari kejaran awak media. Bahkan, terlihat Syahnaz biasa disapa itu juga lebih memilih untuk bertelephone. Tampaknya, Syahnaz tengah menghubungi drivernya.

Lelah dikejar awak media, Syahnaz pun akhirnya buka suara. Meski demikian, ucapan yang dilontarkannya tidak begitu banyak.

"Insya Allah baik-baik saja, terima kasih," ucap Syahnaz Sadiqah.

"Dukungan dari Aa Raffi seperti apa?," tanya jurnalis lagi.

"Pokoknya minta doanya saja, agar semuanya berjalan lancar," katanya lagi.

Tak cuma itu saja, dalam video itu Syahnaz tampak memilih untuk jalan sendirian tanpa ditemani Jeje Govinda. Syahnaz mengatakan jika sang suami sedang sibuk bekerja.

"Jeje kok tidak ada, Syahnaz?," ujar jurnalis lagi.

"Enggak ikut, dia kan kerja," jawab Syahnaz.