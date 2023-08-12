Ungkap Gaya Parenting, Atta Halilintar: Sebelum 17 Tahun, Dia Tanggung Jawabku!

JAKARTA - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, memiliki gaya parenting yang tentu tak sama dengan orang tua lain. Keduanya bahkan tak segan berbagi soal gaya mereka dalam mengurus anak, saat tengah berbincang dengan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Dalam video di akun Youtube Leslar Entertainment, Rizky Billar awalnya menanyakan perbedaan gaya parenting antara Atta dengan Aurel. Rupanya, dalam hal mengasuh anak keduanya memiliki gaya yang berbeda.

Menariknya, Atta cenderung lebih santai dan membebaskan anaknya untuk mengeksplor sesuatu, termasuk mencoba makanan baru.

"Contoh perbedaanya, papanya itu anaknya suka dikasih ciki," ujar Aurel Hermansyah dalam video tersebut.

"Nggak dong, itu kan cuma bercanda sekali-kali sayang, nggak setiap hari. Aku nggak bolehin anak aku makan permen, makan ciki, makan manis-manis," jawab Atta membantah omongan Aurel.

Lebih lanjut, Atta pun menyebut jika anak-anaknya kelak merupakan tanggung jawab dirinya dan Aurel hingga usia 17 tahun. Ia pun mengatakan bahwa anak-anaknya masih harus mengikuti apapun ucapannya selama mereka masih berada dengannya, mengingat perilaku anak ketika dewasa merupakan cerminan diri bagi orang tuanya.

Oleh karenanya, baik ia maupun Aurel harus bisa menjadi tauladan yang baik anak-anak mereka.