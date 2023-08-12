Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akui Kapok, Kiesha Alvaro Tak Lagi Mau Umbar Hubungan Asmara ke Publik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |02:30 WIB
Akui Kapok, Kiesha Alvaro Tak Lagi Mau Umbar Hubungan Asmara ke Publik
Kiesha Alvaro Ogah Umbar Hubungan Asmara ke Publik (Foto: Instagram/@kiesha.alvaro)
A
A
A

JAKARTA - Kiesha Alvaro mengaku kapok mengumbar urusan percintaannya di media sosial hingga menjadi konsumsi publik. Hal tersebut dirasakan oleh putra dari Pasha Ungu tersebut setelah hubungan asmaranya dengan Frislly Herlind kandas beberapa waktu lalu.

Bukan tanpa sebab, pasalnya setelah putus, ia menerima cukup banyak hujatan dari netizen. Hal itulah yang mengurungkan dirinya untuk kembali mengumbar kisah asmaranya ke publik.

"Soalnya gara-gara kemarin saya makin dihujat. Jadi walaupun nanti punya pacar enggak bakal go public sih," beber Kiesha Alvaro di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Rasa kurang nyaman pun kembali Kiesha ketika netizen menyerang akun Instagram milik ibundanya. Menurut remaja 19 tahun itu, kelakuan netizen bisa dikatakan cukup kelewat batas.

Kiesha Alvaro dan Frislly Herlind

"Sebenarnya bodo amat, cuman kalau udah sampe nyerang ke Instagram-nya Bunda itu udah kelewatan," bebernya.

Nahasnya, netizen tersebut sampai menjudge jika ibunda Kiesha tidak bisa mengurus anak. Bahkan tak sedikit yang menyebut jika Kiesha telah tega mempermainkan perempuan.

"Kita emang enggak bisa mengontrol orang ya bersosial media. Tapi karena dampaknya Bunda pernah dibilang nggak bisa ngurus anak, orang-orang yang sotoy itu bilang segala macam, main cewek," tegasnya.

