HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lolly Sebut Antonio Dedola dan Fitri Salhuteru Sebagai Support System

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |01:30 WIB
Lolly Sebut Antonio Dedola dan Fitri Salhuteru Sebagai <i>Support System</i>
Anak Nikita Mirzani Sebut Mantan Ayah Tirinya Sebagai Support System (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Laura Meizani alias Lolly mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya atas berbagai permasalahan yang dihadapinya. Belum membaik hubungan antara dirinya dan sang ibunda, Nikita Mirzani, Lolly kini harus menerima banyaknya ucapan netizen yang menyakiti hatinya.

Tak sanggup memikul beban itu sendirian, Lolly pun memilih untuk mencurahkan isi hatinya melalui akun sosial medianya dan juga pada orang-orang terdekatnya. Bahkan baru-baru ini, gadis 16 tahun itu sempat menunjukkan dukungan dari dua orang terdekatnya yakni Antonio Dedola dan Fitri Salhuteru.

Dalam unggahannya, Lolly terlihat mendapatkan pesan dari mantan ayah sambungnya. Bahkan Toni terlihat cukup sigap ketika membaca pesan yang dikirim oleh Lolly, lantaran langsung menelponnya.

"Papa aku sedih," isi pesan Loly kepada Toni. "Aku akan meneleponmu dalam 20 menit lagi. Aku baru bangun sekarang," balas Toni.

Lolly

Sementara itu, pesan lain juga tampaknya didapatkan Lolly dari sosok sahabat sang ibu, Fitri Salhuteru. Dalam pesannya, Fitri sempat memberikan dukungan pada Lolly dan memintanya untuk tetap kuat.

"Nak tetap kuat dan menjadi orang baik ya," kata Fitri Salhuteru.

Mendapat dua pesan menenangkan tersebut, Lolly pun tampaknya sangat bersyukur. Bahkan ia pun menyebut jika dua orang tersebut merupakan support system baginya.

